Predsednik Vučić ističe da je imao dobar i sadržajan razgovor sa Maksimom Prevоom o unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa između Srbije i Belgije, evropskom putu naše zemlje i aktuelnim međunarodnim dešavanjima.



- Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju ekonomskih odnosa, sa fokusom na privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u oblasti inovacija i sektoru IKT, gde prepoznajemo značajan potencijal za dalji razvoj. Istakao sam da je Srbija zainteresovana za nastavak saradnje sa državnim institucijama Belgije i na planu razmene iskustava o regulisanju i podsticanju obnovljivih izvora energije, posebno o projektima izgradnje vetroelektana - saopštio je Vučić.



- Naglasio sam i da Srbija intenzivno radi na ubrzanju sprovođenja reformi kako bi dodatno poboljšala kvalitet života svojih građana i ostvarila dalji napredak na evropskom putu - dodao je predsednik na Instagram nalagu "buducnostsrbijeav".

BONUS VIDEO