On je naveo da će transparent biti uklonjen čim je ukazano na problem sa pticama i poručio da će biti skinut na bezbedan način, uz angažovanje stručnih lica.

„Pa dobro, mi smo sada u našim stranačkim prostorijama. Predsednik Vučević vodi jedan važan sastanak oko predstojećih izbora. Tako da nas je skupilo nešto više ljudi nego što ih je ispred Palate Albanija. Radi se, čini mi se, o nekim bitnim stvarima za ljude u budućnosti.

Što se tiče ovog skupa, ne mislim da je to najvažnija tema. Važno je da se ljudima objasni o čemu je ovde reč. Nije ovde, naime, reč o zaštiti ptica. Ptice smo mi zaštitili. O pticama smo brinuli.

Njima smeta transparent 'Srbija pobeđuje'. To je ono što im smeta. Njima smeta to što ih se niko više ne plaši nigde. Tamo su lepo uživali na lažnoj snazi, lažnoj hrabrosti i uverenju da niko ne sme da im se suprotstavi i da sve mogu silom i nasiljem da dobiju.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stari grad platio je i okačio taj transparent. Čim smo saznali da postoje neke ptice, dogovorili smo se da to skinemo.

Mi smo se postarali, poslali ljude i nahranili te ptice, napojili ih i dali im sve što je potrebno. Međutim, to nije lako skinuti. Ne možete da pošaljete 20 ljudi. Morate da pošaljete alpiniste, stručne i obučene ljude. Dakle, to je suviše ozbiljna stvar.“