Evropske "demokrate" stavile su Aleksandra Vučića na "listu za odstrel", a predsednik Srbije tvrdi da je razlog jasan – sloboda govora, mišljenja i delanja. Uz poruku da su na istom udaru i Viktor Orban i Robert Fico, naglasio je da je Srbija "ostrvo slobode".



On je naveo da je zajednički kum Orbana, Fica i njega sloboda govora, mišljenja i delanja.

- Naš zajednički kum je da volimo svoje zemlje više od bilo čega na kugli zemaljskoj. A mučenici su zvali naše blokadere u Pariz, pa im se niko nije ni pojavio. Ja sam ponosan dokle god svi koji su uglavnom niko žele da precrtaju lidera slobodne zemlje. Zamislite stranku koja se zove Modem, nije ni bitno. E oni su njih pozivali, pa im se niko nije ni pojavio, zato što su videli da ovi odavde baš nisu perspektivni, njih nema ko ni da crta ni da precrtava. Ja sam ponosan dokle god svi ti koji su uglavnom niko žele da precrtaju nekog slobodarskog lidera suverene i nezavisne i slobodne zemlje. Srbija je ostrvo slobode i ponosan sam na to. Pružićemo ruku i Mađaru i mađarskoj vladi, ali nikakva poniženja da trpimo nećemo - rekao je Vučić.