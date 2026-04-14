Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa interno razgovaraju o detaljima potencijalnog drugog, direktnog sastanka sa iranskim zvaničnicima pre isteka prekida vatre između Vašingtona i Teherana sledeće sedmice, ukoliko se ukaže prilika, izjavio je dobro obavešten izvor za CNN.

Izvor je naveo da zvaničnici razmatraju potencijalne datume i lokacije, ukoliko tekući razgovori sa Iranom i posrednicima u regionu budu napredovali u narednim danima.

"Moramo da budemo spremni da brzo nešto predložimo, ako stvari krenu u tom pravcu", naveo je izvor. Regionalni izvor je rekao za CNN da bi mogla da bude održana još jedna runda pregovora i da Turska radi na prevazilaženju jaza između dve strane. "Ženeva i Islamabad su ponovo na stolu kao potencijalne opcije za još jednu rundu pregovora", naveo je izvor.

Sastanak iranske i američke delegacije u Islamabadu u subotu završen je bez dogovora, a ponedeljak je Tramp uveo blokadu Ormuskog moreuza za iranska plovila.