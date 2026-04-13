Pravilo podrazumeva da košenjem nikada ne treba ukloniti više od jedne trećine ukupne visine trave u jednom ciklusu košenja.

U praksi, to znači da ako je trava porasla, na primer, do 9 centimetara, prilikom košenja je treba skratiti na najviše oko 6 centimetara.

Ovim se uklanja samo trećina njene dužine, što omogućava biljci da zadrži dovoljno lisne mase za normalnu fotosintezu i brz oporavak.

Stručnjaci ističu da ovo pravilo značajno smanjuje stres na travnjaku. Kada se previše biljne mase ukloni odjednom, trava slabi, sporije se regeneriše i postaje osetljivija na sušu, bolesti i pojavu korova. Nasuprot tome, redovno i umereno košenje doprinosi gušćem, otpornijem i estetski lepšem travnjaku, piše klix.ba.

Posebno je važno naglasiti da pravilo jedne trećine važi tokom cele vegetacione sezone. Ako je travnjak zarastao, preporučuje se postepeno košenje nekoliko puta, sa razmakom od nekoliko dana, umesto naglog košenja.

Prava visina vašeg travnjaka zavisi od vrste trave i doba godine. U većini slučajeva, zdrava visina za vašu travu je između 5-10 cm pre nego što je pokosite prvi put u proleće.