Na društvenoj mreži X blokaderi su pozvali da svi promene naziv svog vajfaja u "Studenti pobeđuju", te su nakon toga poručili:

-Pobeda se osvaja.

Možda u paralelnom univerzumu dolazak na pozicije izgleda tako, ali ne i u demokratskoj Srbiji gde su želja i cilj građana stabilnost, a ne igranje životnim standardima.

Direktnu poruku nakon besmislenog poziva uputila im je i predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić.

-Odlična ideja! Na izborima se pobeđuje tako što WiFI mreže preimenujete u "Studenti pobeđuju"! Ovi kad bi vodili Srbiju ekonomska politika bi im bila - promenite naziv vaše WiFi mreže u "Povećavamo plate"! Valjda bi se onda, magično, povećale plate... U odnosu na ove i ZLF deluje kao ozbiljna stranka.