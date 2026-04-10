Ovaj slučaj krađe u Londonu izazvao je veliku pažnju javnosti zbog nesvakidašnjeg plena i njegove milionske vrednosti.

Incident se dogodio 7. novembra 2024. godine u londonskom Sohou, kada je žrtva na kratko skrenula pažnju i ostavila torbicu pored sebe u pabu. Taj trenutak nepažnje lopov je iskoristio da neprimetno ukrade torbicu i pobegne.

Prema navodima suda, Kontičelo je ukrao torbicu vrednu 1.800 evra od Rouzi Doson, direktorke premijum brendova u kompaniji Craft Irish Whiskey. U torbici su se nalazili laptop vredan 1.700 evra, slušalice, vaučer od 400 evra, ključevi, tri bankovne kartice, kozmetika, držač kartica i gotovina.

Ipak, najveća vrednost krila se u predmetima koji su pripadali njenoj kompaniji, retko Faberžeovo jaje i luksuzni sat iz kolekcije Emerald Isle, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 2,5 miliona evra.

Policija je utvrdila da je ukradena torbica ubrzo predata drugoj osobi u zamenu za drogu, dok je Kontičelo pokušao da iskoristi ukradene bankovne kartice za kupovinu u obližnjoj prodavnici, kao i u još nekoliko neuspelih transakcija iste večeri.

Detektiv Arben Morina izjavio je da je reč o ozbiljnom krivičnom delu koje je ostavilo posledice po žrtvu, naglašavajući da optuženi nije objasnio šta se dogodilo sa najvrednijim predmetima.

Kontičelo je u februaru priznao krivicu pred sudom, nakon čega je osuđen na zatvorsku kaznu. Njegova odbrana je navela da nije bio svestan vrednosti ukradenih stvari i da se kaje, kao i da je u tom periodu imao problem sa zavisnošću.

Ukradeni predmeti iz ekskluzivne Faberže kolekcije, uključujući jaje i sat, do danas nisu pronađeni. Reč je o limitiranoj seriji od samo sedam kompleta, koji osim jaja i sata uključuju i bocu viskija, cigare i humidor.

Zbog ovog incidenta, osiguravajuća kompanija isplatila je 122.500 evra kompaniji Craft Irish Whiskey, dok potraga za nestalim luksuznim predmetima i dalje traje.