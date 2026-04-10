Od trenutka kada je Vladan Đokić 2021. godine stupio na funkciju rektora, Univerzitet u Beogradu iz godine u godinu beleži sve lošiji plasman na prestižnoj GLOBAL 2000 listi Centra za svetsko rangiranje univerziteta.

Te 2021. godine, kada je Đokić preuzeo funkciju, Univerzitet u Beogradu nalazio se na 348. mestu. Već naredne, 2022. godine, zadržana je ista pozicija – 348. mesto.

Međutim, nakon toga usledio je jasan i kontinuiran pad. Tokom 2023. godine Univerzitet je pao na 362. mesto, zatim 2024. na 376. poziciju, da bi 2025. godine dodatno skliznuo na 387. mesto.

Ovaj rezultat iz 2025. godine predstavlja najlošiji plasman Univerziteta u Beogradu još od 2018. godine.

Ove podatke javnosti je predočila predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, koja ih je objavila na društvenoj mreži X, reagujući na intervju sa Vladanom Đokićem koji je objavio, kako je navela, „lažovski Radar“.

Kako je Brnabić istakla, Đokić je na mesto rektora došao 2021. godine u okolnostima koje su izazvale veliku pažnju, s obzirom na to da iza njega nije stao Senat Univerziteta, koji predstavlja najviše stručno telo i koji je glasao za drugog kandidata.

Umesto toga, Đokić je izabran glasovima Saveta Univerziteta, koji je organ upravljanja.

- Ovo je bio presedan. Prvi put u istoriji Univerziteta u Beogradu dogodilo se da Savet donese odluku suprotnu volji Senata. Njemu to nije smetalo. Nije ga interesovala autonomija Univerziteta. Najvažnija je bila funkcija i za tu funkciju je tražio podršku – vlasti – navela je Brnabić.