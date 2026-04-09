Najviši funkcioneri Srpske napredne stranke okupili su se danas u Sava centru, gde su održane sednice Predsedništva i Glavnog odbora SNS, nakon intenzivnih konsultacija Miloša Vučevića sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o mogućim vanrednim parlamentarnim izborima i nastavku društvenog dijaloga u zemlji.

Obraćanje nakon sednice

Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš se obratila:

- Hvala vam na strpljenu. Predsednik SNS Vučević nas je obavestio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće moći da prisustvuje sednici Predsedništva i Glavnog odbora SNS, zbog izuzetno važnih državnih poslova, ali nas je sve do detalja obavestio kako su protekle danas konsultacije, bio je to dug i konstruktivan razgovor.

- Ključne reči, ako mogu da zaključim ovako duge rasprave, jesu mir, stabilnost, dijalog, interes građana i naravno Srbija i građani Srbije iznad svega. Obe sednice su počele zahvalnošću našim aktivistima koji su u teškim okolnostima uspelil da ostvare pobedu ne samo za SNS već i za Srbiju, što će se verujem posebno na parlamentarnim izborima ispostaviti da je suštinska borba za svakog građanina Republike Srbije.

- Po ko zna koji put pružamo ruku dijaloga i ne možemo da se načudimo da ljudi koji su tražili vanredne parlamentarne izbore odbijaju dijalog sa najačim politički autoritetom u Srbiji... Prvo da sednu, pristojno razgovoaraju, da budu upoznati kao što smo i mi danas, sa čime se sve Srbija suočava, kakva je perspektiva u ovim sve težim geopolitičkim okolnostima. Ali ćemo nastavaiti, pozivaćemo sve civilizovane političke aktere na jedan dobar i civilizovan razgovor - rekla je Raguš.

- Ono što je dobro i što se pokazalo na sednici Predsedništva i Glavnog odbora, dame i gospodo moram da vam kažem da je unutarstranački dijalog u SNS o spoljno - političkoj orijantici SNS već danas počeo. Reč je identiteskom pitanju, o pitanju vrednostima. Taj unutarstranački dijalog će se nastaviti i moram da vam kažem da je to razlog zašto je toliko sednica potrajala.

- Druga tačka je počinjanje širokog društvenog dijaloga baš na temu spoljnopolitičke orijentacije Srbije. Treba da se svi pogledamo u oči iznesemo argumente, vidimo šta je to što je najbolje za svakog građanina Srbije. Doborobit Srbije, građana treba da bude naša svaka buduća orijentacija. O tome želimo najširi mogući dijalog ne samo stranački beć i društveni. Želimo da razgovaramo sa svima onima sa kojima nismo razgovarali.

- Mi smo u izbornoj godini, i mislim da građani Srbije pre nego što se odluče za najvažnije nacionalno izjašnjavanje za parlamentarne izbore, treba da čuju sve ovo. Da znaju sa čime se suočava Srbija i to što ih čeka u narednom periodu. I mislim da je to fer ponuda vrlo transparentna i da ne bi trebalo niko da se sakriva ili odbija tu vrstu dijaloga - rekla je ona.

- Ponovo pozivamo sve na dijalog - istakle je Raguš na kraju obraćanja.

Sednice Predsedništva i Glavnog odbora SNS

Vučević je posle razgovora naglasio da SNS jasno razume značaj izbora, ali je istakao da oni moraju biti organizovani u interesu države i građana, a ne u skladu sa zahtevima ili interesima pojedinih političkih aktera.

Među prvima koji su danas stigli u Sava centar bili su Miloš Vučević, Ana Brnabić, Siniša Mali, Irena Vujović, Bratislav Gašić, Milenko Jovanov, Aleksandar Martinović, Darko Glišić, Aleksandar Šapić, Nikola Selaković i Zlatibor Lončar, zajedno sa velikim brojem istaknutih članova i funkcionera stranke.

Tokom sednice, članovi Predsedništva i Glavnog odbora razmatraće ključne zaključke i poruke sa nedavnog sastanka sa Vučićem, kao i konkretne korake i planove za naredni period. Poseban akcenat biće stavljen na pokretanje šireg unutrašnjeg dijaloga kroz razgovore na lokalnom nivou – u opštinama i gradovima širom Srbije.

Kako je ranije saopšteno, predsednik Aleksandar Vučić neće prisustvovati današnjoj sednici, ali će fokus okupljanja biti usmeren i na definisanje strategije SNS u odnosu na politički dijalog sa drugim akterima, kao i na očuvanje stabilnosti i društvenog mira u zemlji.

Očekuje se da Predsedništvo tokom dana utvrdi smernice za unutrašnji dijalog i oblikovanje političkog programa stranke za naredni period, koji će biti usklađen sa državnom strategijom razvoja „Srbija 2030–2035“.

Zaključci i odluke sa sednice biće predstavljeni javnosti odmah po njenom završetku.