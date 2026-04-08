Punih 187 godina Univerzitet u Beogradu i Kapetan Mišino zdanje bilo je simbol autonomije, kritičke misli i vrhunskog naučnog dostignuća. Nažalost, današnja slika Rektorata se drastično razlikuje od one koju su gradili velikani srpske nauke. Na čelu univerziteta nalazi se Vladan Đokić koji svoj mandat koristi za pretvaranje akademskog prostora u privatno i političko leglo.

Profesor na Fakultetu političkih nauka Milan Petričković za Kurir je rekao da je nemoguće uporediti nekadašnje dekane Beogradskog univerziteta, koji su bili vrsta duhovne, moralne, obrazovne i vaspitne perjanice,sa nekim ko se nalazi na poziciji rektora, a ništa od spomenutih kvaliteta ne poseduje. Petričković je ovo rekao komentarišući delovanje Vladana Đokića.

- Suprotno tome, on je oličenje nemorala, zloupotrebe položaja i ono što je posebno degutantno, jedna vrsta osornosti i drskosti, kao i odsustva minimuma moralne svesti i savesti. Posle više od godinu i po dana, on je jedan od kolovođa koji u sinhronizaciji sa odanim dekanima, koji su povezani u putu rušenja univerziteta i fakulteta, čini ogromnu materijalnu i duhovnu štetu koja će na duže staze da košta, ne samo univerzitet, već i državu, a da ne govorim o padu autoriteta, o više od 11.000 izgubljenih kadrova, koje ćemo na duže staze žestoko platiti - naveo je profesor.

Prema njegovim rečima, univerzitet je izgubio primarnu funkciju pod vođstvom Đokića i prešao u formu političkog aktivizma.

- Ono što je gospodin rektor javno rekao - da oseća da univerzitet i on kao rektor imaju neku vrstu društvene misije - predstavlja uništenje tog univerziteta. Ta misija je antidruštvena, antidržavna i antiustavna. On je sve akte pogazio. Njegova aktivnost, kada se uporedi sa rektorima koji su nekada bili naučni autoriteti i moralni karakteri, je neuporediva, jer je on neko ko je sve učinio da se Beogradski univerzitet i sistem visokog obrazovanja zloupotrebe, ruiniraju i postanu vrsta politikanskog svratišta - kazao je Petričković.

Kako je naveo, Đokić predstavlja osobu koja sve vreme zlopotrebljava deo studenata za svoje interese.

- On je tipičan primer beščašća, neodgovornog čoveka i nekoga ko na krajnje bizaran način žrtvuje deo studenata koji je želeo da studira, a nije mogao. Žrtva su i ovi zavedeni mladi ljudi sa kojima on manipuliše, direktno kršeći zakon. To je čovek koji, zarad svojih političkih apetita, nema obzira ne samo prema šteti koju je napravio, već ni minimum morala da oda počast studentkinji koja je stradala na Filozofskom fakultetu, već drži političke govore. Dolazimo do zaključka koji je praktične prirode, da je Đokić, da je malo časti imao, trebalo da odavno da ostavku - ukazao je Petričković.

