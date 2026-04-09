Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon razgovarao je danas u Beogradu sa studentima master studija prestižnog francuskog Univerziteta Sorbona iz Pariza, koji borave u Srbiji u okviru studijskog putovanja.

Tema njihove posete je "Nasleđe, pamćenje, identitet", a Gujon je tom prilikom istakao da Srbija aktivno gradi mrežu mladih ljudi širom sveta koji su imali priliku da je posete, upoznaju i zavole kroz lično iskustvo.





Studenti sa Harvarda i Sorbone postaju ambasadori Srbije

Gujon je naglasio da su ovakva putovanja ključna jer ostaju duboko urezana u pamćenje i često oblikuju način na koji mladi ljudi doživljavaju svet.

- Danas nam dolaze studenti sa Sorbone, a u prethodnom periodu smo ugostili i studente sa Harvarda, kao i iz Afrike i mnogih drugih delova sveta. Na taj način se stvara mreža ljudi koji su Srbiju upoznali i zavoleli - rekao je Gujon, dodajući da je važno da mladi svet upoznaju kroz neposredno iskustvo, a ne samo kroz medijske slike.

Identitet kao temelj budućnosti

Tokom susreta, studenti su se upoznali sa radom Kancelarije, kao i sa projektima koji Srbiju predstavljaju kroz njeno bogato kulturno nasleđe i vrednosti hrišćanske civilizacije.

- Srbija svoje nasleđe ne posmatra kao daleku prošlost, već kao temelj na kome gradi budućnost. Čuvanje identiteta nije prepreka napretku, već njegov preduslov. Upravo u toj ravnoteži između očuvanja sopstvenog identiteta i modernog razvoja leži snaga naše zemlje - zaključio je Gujon.

Put od Beograda do Zlatibora

Studenti sa Sorbone u Srbiji borave na inicijativu profesorke francuskog jezika iz Užica, Ane Tešan. Tokom ove posete, oni će obići Beograd, Užice i Zlatibor, kako bi se uverili u prirodne lepote i kulturno bogatstvo naše zemlje.

Univerzitet Sorbona iz Pariza jedan je od najprestižnijih svetskih univerziteta u oblasti humanističkih nauka, sa više od 17.000 studenata iz svih krajeva planete.