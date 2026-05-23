Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, zajedno sa članovima Predsedništva SNS Milenkom Jovanovim, Biljanom Pantić-Piljom i Milošem Terzićem, danas je u Pekingu obišao kompaniju ZTE, superfabriku Xiaomi Auto, kao i Svet robota, gde su predstavljena najsavremenija dostignuća Kine u oblasti telekomunikacija, automobilske industrije, veštačke inteligencije i robotike.

Tokom posete, delegacija je imala priliku da se upozna sa najnovijim tehnološkim rešenjima i visokim stepenom automatizacije proizvodnje, koji pokazuju snagu kineskih inovacija i ulaganja u budućnost. Poseban utisak ostavile su napredne tehnologije koje povezuju industriju, digitalizaciju i veštačku inteligenciju u jedinstven sistem moderne proizvodnje.

Miloš Vučević je istakao da Srbija želi da uči od Kine i da prati kineske tehnološke tokove, i da iskustva, znanje i dostignuća koja su predstavljena u Pekingu u budućnosti primenjuje i u našoj zemlji, kroz razvoj pametne industrije, digitalizacije i modernih tehnoloških rešenja.

Ovakve posete dodatno potvrđuju značaj čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, kao i potrebu da Srbija nastavi da razvija saradnju u oblastima novih tehnologija, inovacija i pametne industrije, ocenio je predsednik SNS.