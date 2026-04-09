Podnosioci peticije pozivaju na istragu i deportaciju Eisa Hašemija (43), tvrdeći da je nepravedno da rođaci ovih iranskih lidera uživaju u slobodi i privilegijama koje se pružaju ljudima na Zapadu, a posebno u Sjedinjenim Državama, dok njihova vlada u Iranu nastavlja da ugnjetava i ograničava svoj narod u ostvarivanju prava koja se smatraju osnovnim u Americi.

Pored Hašemija, nećaka i pranećaka pokojnog iranskog terorističkog genija Kasema Sulejmanija takođe su udobno živele u Los Anđelesu do nedavno, kada su ih priveli federalni imigracioni službenici i Stejt department im je oduzeo zelene karte. Šila Nazarijan, koja je kao dete pobegla iz Irana, ostro je kritikovala rođake pokojnog terorističkog vođe zbog objavljivanja fotografija na društvenim mrežama na kojima su u bikinijima, na jahtama, pored helikoptera i u drugoj odeći koja bi ih inače mogla ubiti u Iranu.

Foks njuz digital je dobio fotografije Hašemija u onome što je Njujork post opisao kao „otmenu“ teretanu u Los Anđelesu, tokom koje je on navodno odbio pitanja novinara. Hašemi je sin Masume Ebtekar, koju su američki mediji nazvali „Vrišteća Meri“, dok je delovala kao portparolka otmičara koji su zarobili više od 50 američkih talaca u američkoj ambasadi u Teheranu 1979. godine, gde su bili držani u zatočeništvu više od godinu dana.