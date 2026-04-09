Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu obratio sam se danas zvaničnom Ustavnom sudu Srbije povodom odbijanja člana Visokog saveta tužilaštva Predraga Ćetkovića da sprovede odluku Ustavnog suda od 23. marta 2026. godine kojom je konstatovan izbor članova Visokog saveta tužilaštva.



Na osnovu dostupne dokumentacije i utvrđenih činjenica, ukazao sam Ustavnom sudu da je Predrag Ćetković, kao član Visokog saveta tužilaštva koga je izabrala Narodna skupština, bio u obavezi da postupi po navedenoj odluci Ustavnog suda, kojom je naloženo da se bez odlaganja objave konačni rezultati glasanja i donesu odluke o konstatovanju izbora članova Saveta. Obavestio sam Ustavni sud da je Predrag Ćetković, iako je bio upoznat sa sadržinom i obavezujućim karakterom odluke Ustavnog suda, svesno i izričito odbio da glasa za tačke dnevnog reda koje se odnose na njeno izvršenje i izričito i unapred saopštio da neće glasati za donošenje odluka koje predstavljaju neposredno izvršenje te odluke, čime je lično doprineo njenom neizvršenju.



”Ovakvo postupanje Predraga Ćetkovića ne predstavlja puko propuštanje, već svesno i aktivno suprotstavljanje obavezujućoj odluci Ustavnog suda, čime je kao pojedinac zloupotrebio svoj položaj i doveo u pitanje izvršenje sudske odluke i autoritet Ustavnog suda” napisao sam Ustavnom sudu i da dodao da ”imajući u vidu da su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i obavezujuće za sve državne organe i nosioce javnih funkcija, smatramo da ovakvo postupanje predstavlja ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i principa vladavine prava”.

Zatražio sam od Ustavnog suda da “razmotri navedene činjenice, oceni da li je došlo do povrede obaveze izvršenja odluke Ustavnog suda, preduzme mere iz svoje nadležnosti radi obezbeđivanja pune primene i poštovanja odluka Ustavnog suda” kao i da se ”izjasni se da li, u konkretnom slučaju, smatra da su ispunjeni uslovi za razrešenje člana Visokog saveta tužilaštva, imajući u vidu utvrđeno postupanje suprotno obavezujućoj odluci Ustavnog suda i Ustavu”.



Podsećam, da je Visoki savet tužilaštva u junu prošle godine doneo odluku da razmatra dostojnost Predraga Ćetkovića za obavljanje funkcije člana ovog Saveta jer je utvrđeno da je kao advokat učestvovao u pranju novca prilikom eksproprijacije zemljišta za izgradnju brze pruge Beograd – Budimpešta. Iako je policija utvrdila da je Predrag Ćetković kršio zakon i prao novac protiv njega je zaustavljena istraga na ličnu intervenciju Zagorke Dolovac, vrhovnog javnog tužioca i Tatjane Lagumdžije, dugogodišnje partnerke Ćetkovića koja obavlja funkciju glavnog tužioca Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu.



Smatram da je reagovanje Ustavnog suda u ovakvim situacijama od ključnog značaja za očuvanje ustavnosti, zakonitosti i pravne sigurnosti u Srbiji. Pošto dobijem odgovor Ustavnog suda pokrenuću postupak za razrešenje Predraga Ćetkovića sa mesta člana Visokog saveta tužilaštva.

predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS

dr Uglješa Mrdić