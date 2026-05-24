Predsednik je kineskim novinarima rekao da je oduševljen nastupom Nacionalnog ansambla Kolo na Kineskom zidu, i ponovio je da su ljudi koji su u stanju da naprave ovakvo zdanje nepobedivi.

On je rekao kineskim novinarima da Srbija ceni naše čelično prijateljstvo sa Kinom, i da volimo kineski narod.

- Želimo da vidimo više kineskih turista i investitora, i duboko smo zahvalni Kini što je bila uz nas u teškim vremenima. Kada govorim o čeličnom prijateljstvu, to nije samo fraza, to je istina. Mi smo dokazali to prijateljstvo kroz teška vremena. Dođite u Srbiju, mi volimo kineski narod i daćemo sve od sebe da pošaljemo što više ljudi u Kinu da uče od vas - naglasio je predsednik.