Digitalna platforma “Walk and Learn” predstavljena u dvorištu Sinagoge Sukat Šalom

Digitalna platforma “Walk&Learn“, koja kroz primenu proširene stvarnosti (AR) omogućava korisnicima da na lokacijama u Beogradu otkrivaju priče o srpsko-jevrejskom kulturnom i istorijskom nasleđu, predstavljena je danas u dvorištu Sinagoge Sukat Šalom.

Platforma obuhvata pet ključnih lokacija: Sinagogu Sukat Šalom, Jevrejsku opštinu Beograd, Kafeteriju Magazin 1907, Jevrejski kulturni centar i Staru sinagogu, a cilj projekta je očuvanje kulture sećanja i približavanje istorije mlađim generacijama kroz savremene digitalne alate.

Predsednik Jevrejske opštine Beograd Aron Fuks izjavio je putem video-poruke da ova aplikacija za jevrejsku zajednicu ima ogroman značaj, jer „od zaborava čuva ljude koji su decenijama stvarali u ovom gradu pre Drugog svetskog rata“.

“Za našu zajednicu, koja je danas mnogo manja nego što je bila, veliki značaj ima da jedna aplikacija edukuje sve sugrađane koje zanima istorija našeg grada, a pogotovo onih kojih više nema i o kojima nema ko da svedoči“, rekao je Fuks.

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić rekao je da je interes za Holokaust značajan i razumljiv, ali da je, kako bi se razumelo šta je nestalo tokom tog perioda, neophodno upoznati se sa onim što je prethodno postojalo i cvetalo.

„Beogradski Jevreji bili su jedan od stubova privrednog, finansijskog, kulturnog, akademskog, zdravstvenog, umetničkog i sportskog razvoja prestonice“, rekao je Nikolić, dodajući da su jevrejska štampa, kulturno-umetnička društva i sefardsko kulturno nasleđe deo ukupne kulturne baštine Srbije.

Govoreći o odnosima Srbije i Izraela, Nikolić je ocenio da dve zemlje beleže najviši nivo bilateralnih odnosa do sada i podsetio da je prošle godine robna razmena dostigla rekordnih 260 miliona dolara.

Saradnik Jevrejskog istorijskog muzeja Davor Salom rekao je da je rad na projektu predstavljao „emotivno putovanje kroz vreme“, kroz zajedničke pobede i stradanja srpskog i jevrejskog naroda.

„Kroz ovu aplikaciju vraćamo dug onima koji su verovali da je najveće bogatstvo ono što ostavimo drugima“, rekao je Salom, navodeći da projekat oživljava sećanje na znamenite ličnosti poput Neti Munk i Hilde Dajč, kao i na Staru sinagogu kao simbol nekadašnjeg jevrejskog života u Beogradu.

Kako je istaknuto, projekat „Walk&Learn“ doprinosi očuvanju kulture sećanja, jačanju kulturnih veza Srbije i Izraela i upoznavanju građana sa zajedničkim istorijskim nasleđem.

Na svečanoj prezentaciji nastupio je hor “Braća Baruh“, a događaju su prisustvovali ambasadorka Izraela Avivit Bar-Ilan, predstavnici Ministarstva kulture, sekretarka za kulturu Grada Beograda Jelena Medaković i druge zvanice.