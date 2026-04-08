Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević naveo je gostujući na Pink televiziji je poziv za dijalog predsednik Vučić ponavljao više puta jer je svestan da je to minimum konsenzusa koji državu neće uvesti u unutrašnje borbe, a podsetio je i na činjenicu da je Vlada pala zbog tuče, a da političari Đokić i Sinani nemaju ni trunke saosećanja za stradalu devojku na Filozofskom fakultetu.

-Ni mi koji smo svakodnevno u politici nismo bili svesni koliko je predsednik u tih 15 meseci pozvao sve aktere da se razgovara. I pored velikih tenzija i nasilja koje se sprovodili i nad predstavnicima države, porodici predsednika, članovima SNS, predsednik je pozivao na dijalog. Nažalost 154 puta oni su odbijali tu ispruženu ruku i pokazivali svoj karakter. Ako ne želite da razgovarate kako ćete sutra biti odgovorni prema građanima. Dajte onda da ukinemo izbore da onda oni vladaju. Nema od toga ništa, ali je zabrinjavajuće kada čujete da ljudi koji se kandiduju, koji izgovaraju takve rečenice i legitimizuju nasilje i spremaju nasilje. Verujem u dijalog, i nemam promil sumnje da je predsednik iskren. Nudio je različite političke opcije od 2024. godine. Tada su blokaderi rekli da ih ne interesuje politika, da on nije nadležan da razgovara o tome, a na kraju smo videli da je upravo on nadležna institucija koja raspisuje izbore. Videli smo i da blokadere samo to interesuje- politika - rekao je Vučević.

Političari Đokić i Sinani nisu pokazali elementarnu empatiju

Predsednik Vučić je, kako je podsetio Vučević, 2024. godine ponudio savetodavni referendum, da se građani izjasne ima li poverenja ili nema.

-Ministri Vesić i Momirović su podneli ostavke, ja i tadašnji gradonačelnik Novog Sada smo podneli ostavke posle jednog incidenta, tuče u Novom Sadu. Političari Đokić i Sinani nisu našli za shodno da podnesu ostavku nakon smrti studentkinje u Beogradu, nego nisu ni pokazali saosećanje sa porodicom nastadale devojke ili akademskom zajednicom. Pre svega su pokazali odsustvo elementarne empatije, pristojnog ponašanja. Nema nikakve odgovornosti kod njih, jer su tako vladali državom i pre toga. Pa, kada je ubijen premijer Đinđić niko nije smatrao sebe odgovornim. Danas političari Đokić i Sinani niko ništa, a Vlada je pala zbog jedne tuče. Njih dvojica ne pokazuju odgovornost. Oni čak izlaze na balkone. Nije problem da se kandiduju, nego što ste obmanjivali javnost i pokazali nedostatak empatije - naveo je Vučević.

Blokaderi su dobošari nesreće

Blokaderi se , kako je istakao Vučević, od početka bave politikom.

-Izbori su nepotrebni za njih, jer su oni bogom dana elita. Interesantno je, od istih ljudi, govorim o blokaderima predvođenim Đokićem, Sinanijem, Đilasom, zloupotrebili su svaku žrtvu, a kažu da ne sme da se priča o tragediji na Filozofskom fakultetu. Vi ste priželjkivali i priželjkujete tragedije. Oni su dobošari nesreće. Oni su bili prvi na mestu nesreće, uvek isti ešalon bubnjara zla. Uvek da prave dublje podele. Ponavljam kod njih ne postoji reč odgovornost. Sećate se izjave kada je Tepić pričala da niko nema pravo da monopolizije tugu, porodice ubijenih đaka i domara u školi. Samo oni smeju da pričaju o tome, oni su preki sudovi, oni lustriraju, hoće da vešaju, tuku - rekao je Vučević.

Lider naprednjaka je podsetio kako su se dogodili brojni napadi u Valjevu, Vrbasu, Novom Sadu, a da i pored svega toga predsednik Vučić poziva na dijalog.

-Videli smo da niko nije dao za pravo da kažu da im je žao što je pucano na Milana Bogdanovića ispred doma Narodne skupštine ili da je bilo ubadanje nožem. Kada se sprovede nasilje nad nekim ko nije njihov politički istomišljenik, to je normalno. Sećate se napada na prodavca sendviča, da taj više ne sme da prodaje sendviče. Đaci koji su hteli da idu u školu, njih ćemo da uznemiravamo. Oni su napadali đake osnovnih škola koji su ulazili u učenioce - naveo je Vučević.

Blokaderi ne bi, prema rečima Vučevića, samo da menjaju naziv države, već i suštinu države.

-Da to bude skup pojedinaca, bez strukture. A ovo što smo videli od mlade gospođe blokaderke da nećete da kažete ime i prezime da ne napravite kult ličnosti, ja sam ponosan na kult ličnosti. Ne znam kako se ljudi upoznaju nego imenom i prezimenom. Oni žele da upravljaju građanima. Zamislite šta bi radili da se postave na odgovorne državne pozicije. Oni bi odmah zabranilo da pola naroda ne sme da misli, da se bavi politikom, glumi, da budu advokati. Interesantna je formulacija što je profesor Antić citirao Ćirjakovića. Oni su napravili fundamentalistički pokret, koji je spreman da uništi svakoga ko nije s njima. A pričaju da je to mladost koja želi svetlu budućnost. Malo sutra. Nasilje ne donosi pravdu, nego stvara nepravdu - naveo je Vučević.

Maske su pale, pokazali su da su politički pokret

-Na šta bi država ličila s njima. Maske su pale, oni su pokazali da su politički pokret, za mene ekstremistički, koji će učestvovati na izborima. Ono što nije dobro je što hoće da se bave politikom, a neće da razgovaraju s ljudima koji su u političkom svetu. E to je problem koji bi morao da zabrine građane. Pa, kako ćete sutra donositi odluku - pitao je Vučević.

Separatisti pokazuju mržnju prema SPC

-Imamo histeriju jer je Šolak za mnogo, mnogo para prodao kompaniju i da novi vlasnik hoće da upravlja sa tim medijima. A onda ovi kažu ne možeš ti da upravljaš, koji si kupio za milijardu, nego mi. Je l'ste videli kako Dinka Gruhonjića plaši svaka konkurencija u obrazovnom sektoru? A šta je problem da SPC ima svoj univerzitet? Skandalozno je da separatisti, koji bi da nam rasture državu, opet pokazuju najotvoreniju mržnju prema SPC i ne dozvoljavaju da neko drugi ima fakultete u skladu sa Ustavom. Nadam se da će biti mnogo univerziteta jer očigledno je da blokaderi ne daju deci da studiraju - rekao je Vučević.