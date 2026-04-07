"Hoću građanima da kažem da se to neće desiti, baš kao što sam vam rekao, podsetiću vas, uvaženi novinari, kada ste me pitali za lokalne izbore šta će biti kada shvate da su izgubili te izbore, rekao sam vam - neće biti ništa, ako se sećate. I, naravno nije bilo ništa. Tako ni u budućnosti neće biti ništa", rekao je Vučić u obraćanju medijima u Predsedništvu Srbije.

Osvrćućući se na navode studenata u blokadi da je SNS izgubila glasače u poslednje četiri godine u apsolutnom broju u odnosu na lokalne izbore 2022. godine, Vučić je istakao da studenti u blokadi u ovom trenutku nisu ni blizu pobede na izborima i upitao ih zašto obmanjuju sebe takvim navodima i dodao da treba da pogledaju poslednja istraživanja.

"Pogledajte istraživanje poslednje, pa vidite koliko ubedljivo gubite. Što sebe obmanjujete, da biste narod ubedili da vi u stvari pobeđujete? I sve sam ovo ispričao zbog onoga što treba da dođe, a, to je da oni (blokaderi) narodu kažu da oni svakako pobeđuju i da neko treba nešto negde da brani. U ovom trenutku, moguće je svašta u roku od dva meseca da se dogodi ili u roku od šest meseci, ali u ovom trenutku nisu ni blizu da pobede", rekao je Vučić.

Dodao je da studenti u blokadi treba da nauče da poštuju protivnika i istakao da on poštuje političke protivnike i bori se za svaki glas.

Vučić je naveo primere lokalnih izbora u Boru i Kladovu, koji demantuju navode studenata u blokadi.

"Saopštila je, mislim, Nova S, ili N1, nemojte me držati za reč, kažu - 'apsolutni pad SNS-a, studenti objavili tačan broj birača koje je Vučić izgubio u prethodnih četiri godine'. Ja ću vam samo na dva primera pokazati o kakvim je lažovima reč, o kako opakim lažovima i manipulatorima je reč, koji ne lažu za 1, 2, 3 ili 5 odsto, već lažu za 60 odsto", rekao je Vučić.

On je na osnovu zvaničnih podataka izbornih komisija uporedio rezultate lokalnih izbora iz 2022. i ove godine.

"Samo da vidite čime se sve služe, jer nisu u stanju da objasne svoje slabije rezultate od očekivanih i da objasne izuzetne rezultate koje je neko drugi postigao. Najgluplje i najpogrešnije je kada sebe zavaravate i lažete brojevima", rekao je Vučić.

Osvrćući se na navode studenata u blokadi da je SNS u Boru osvojio 2.208 glasova manje, odnosno da je pao sa 14.724. glasova pre četiri godine na 12.516 glasova, Vučić je ukazao da lista "Aleksandar Vučić - zajedno možemo sve" 2022. godine nije osvojila 14.724, već 8.794 glasa.

"Dakle, osvojili smo 6.000 glasova manje od onoga što su oni rekli, upola manje, da bismo sada dobili, da računate da je sam SNS, više od 50 odsto glasova više", nagalsio je Vučić.

On je dodao da su studenti u blokadi računali SNS i socijaliste zajedno na izborima 2022. godine, kao i da su SNS-u dodali glasove jedne opozicione liste, koja je, kako je naveo, bila najekstremnija opoziciona lista, Mikija Janoševića.

"Posle šest meseci je prešao na drugu stranu, sada nije ni izlazio na izbore niti je bio na bilo kojoj listi. Nisu čak sabirali ni babe i žabe, nego na najbezobrazniji način mogući obmanjivali javnost", rekao je Vučić.

Dodao je da studenti u blokadi nisu rekli koliko su manje glasova dobili od onoga što je bio rezultat opozicionih birača pre četiri godine, a to je, kako je naveo, 2.000 glasova manje.

Vučić je naveo da je u Kladovu 2022. godine na lokalnim izborima učestvovalo pet lista i da je tada lista oko SNS osvojila 5.000 glasova, SPS 2.000 glasova, a opoziciona lista Pokret za Kladovo 3.293 glasa.

"Sada, 2026. godina, u Kladovu oni dobijaju manje nego što je taj Borislav Petrović dobio, iako je izlaznost veća. Oni dobijaju 2.970 glasova. Dakle, na veću izlaznost u Kladovu dobijaju 300 glasova manje, a lista Aleksandar Vučić dobija sa 5.063 - 8.043 glasa", naveo je predsednik Vučić.