Zoran Ćirjaković, novinar i publicista govorio u Ćirilici je o lažnoj eliti i studentima blokaderima.

O lažnoj eliti, kako ih je nazvao, Ćirjaković je rekao da "veruju da su najcivilizovaniji, a zapravo su najprimitivniji deo društva".

Studenti blokaderi imaju jednu ušećerenu viziju Zapada. Oni Zapad ne poznaju. To nije netipično, pošto srpske elite ovde su najprimitivniji ljudi, oni koji veruju da su najcivilizovaniji. Jer gomila srpskih elita, to kreće još od 19. veka, od onog nesrećnog Sretenjskog ustava... Oni veruju da vi ako gledate ili imitirate bogate, da ćete postati bogati. To je verovanje koje je ispod nivoa najprimitivnijih društava na Papui Novoj Gvineji. Znači, to je jedna bizarna, primitivna, magijska svest: da ćete vi sad da kopirate nešto što postoji tamo, u drugačijem društvenom kontekstu, i da će to da se primi.

Takođe, u istoj emisiji, Ćirjaković o studentima blokaderima kaže da su "Umislili da su lujevi, da su bogovi".

- Mislim, to je, je li, kada pomislite da ste bogovi. Ja ove naše studente pišem sa veliki s, jer su od 28. juna hodali iza slogana 'Država, to smo mi'. Ja ih zovem Lujevi, 'mamina sunca', kao Kralj Sunca, samo što mi imamo nekoliko hiljada ili nekoliko desetina Lujeva!