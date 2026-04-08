U poruci stoji:

"Ljubav i ponos našeg naroda jača našu državu. Srbija, koliko god hteli da je slome, ide napred!"

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče da neki ljudi u Srbiji traže izbore ne zato što misle da mogu da pobede, već da bi mogli da izvedu nekoga na ulicu i provedu nekakvu novu revoluciju.

"Hoću građanima da kažem da se to neće desiti, baš kao što sam vam rekao, podsetiću vas, uvaženi novinari, kada ste me pitali za lokalne izbore šta će biti kada shvate da su izgubili te izbore, rekao sam vam - neće biti ništa, ako se sećate. I, naravno nije bilo ništa. Tako ni u budućnosti neće biti ništa", rekao je Vučić u obraćanju medijima u Predsedništvu Srbije.

Osvrćućući se na navode studenata u blokadi da je SNS izgubila glasače u poslednje četiri godine u apsolutnom broju u odnosu na lokalne izbore 2022. godine, Vučić je istakao da studenti u blokadi u ovom trenutku nisu ni blizu pobede na izborima i upitao ih zašto obmanjuju sebe takvim navodima i dodao da treba da pogledaju poslednja istraživanja.