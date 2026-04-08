Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da poziv na dijalog nikada nije bio ni hir ni politički trik, već suštinska potreba demokratskog društva. Kako je naveo, u proteklih 15 meseci, počev od novembra 2024. godine i tragedije u Novom Sadu, uputio je ukupno 154 javna poziva na razgovor političkim protivnicima i svima koji drugačije razmišljaju.

– „Poziv na dijalog nije hir nije trik. On je suština demokratije… kakav god da sam najgori na svetu, predsednik sam ove zemlje, i verovatno još dugo vremena sa takvom razlikom i dominacijom neko drugi neće biti izabran“ – rekao je Vučić.

Istakao je da se većina onih koji imaju drugačije stavove nije odazvala tim pozivima.

– „Neki ljude ili najveći deo njih koji drugačije misle nisu odazivali tom pozivu“ – rekao je predsednik.

Dodao je da takvo ponašanje ne šteti njemu lično, već institucijama države i samim političkim akterima koji odbijaju dijalog.

– „Oni moraju da shvate da time što se ne odazivaju na dijalog ne ruše mene, već institucije ove zemlje… Morate da razgovarate i sa onima koji vam otimaju teritoriju, kako da ne razgovarate sa onim ko drugačije misli“ – naglasio je Vučić.

Podsetio je da je i sam, dok je bio u opoziciji, gotovo uvek učestvovao u razgovorima, te da je u poslednjih pet godina čak devet puta inicirao dijalog povodom političkih kriza i izbora, ali bez odziva druge strane.

– „Valjda znaju da kada se razgovara da onda to nije samo lupanje u džak, već moraju da se čuju argumenti druge strane“ – rekao je.

Vučić je upozorio da oni koji odbijaju razgovor danas ne bi trebalo da se iznenade ako se sutra nađu u istoj situaciji.

Naglasio je i da oni koji nisu spremni da razgovaraju sa predsednikom neće biti sposobni da vode najteže pregovore za državu.

– „Onaj ko se plaši razgovora ne zaslužuje poverenje naroda… Ta kultura otkazivanja nanosi štetu našoj zemlji“ – rekao je Vučić.

Dodao je da je želeo da podeli važne informacije do kojih dolazi zahvaljujući kontaktima sa svetskim liderima, ali da druga strana nije pokazala interesovanje.

– „Ja priznajem to, da moram nešto da promenim, i to ne krijem“ – rekao je predsednik.

Istakao je i da je posle 15 meseci napada i optužbi teško ne imati negativne emocije, ali da se svakodnevno bori sa tim osećanjima.

– „U meni je svakodnevna borba… da li da nastavim da pružam ruku i da se pravim da nisam čuo sve to što su govorili“ – dodao je.

Govoreći o konkretnim sastancima, naveo je da su razgovori sa predstavnicima političkih stranaka bili korisni, te da će određeni problemi, poput pitanja vrtića u Tavankutu ili zapošljavanja žene koja nosi hidžab, uskoro biti rešeni.

– „Može da nosi hidžab i da radi… ja da budem deo vlasti koja će da ukida verske slobode… stvarno ne mogu“ – rekao je.

Ponovio je da je 154 puta pozivao na dijalog, ali da odgovora nije bilo, čak ni kada je postalo jasno da opozicija traži vanredne izbore, za koje je upravo predsednik nadležan.

– „Ali su hteli da pričaju sa Piculom i sa svakim strancem… Pa neka građani dobro razmisle, ko je za dijalog, mir i stabilnost“ – poručio je.

Predsednik je upozorio i na predstojeću veliku krizu u Evropi i svetu, navodeći da problemi neće biti samo u energentima, već i u lancima snabdevanja, industriji i proizvodnji hrane.

– „Očekujem produžetak i nastavak rata… Imaćemo nestašice plastike, delova… smanjenje proizvodnje hrane“ – rekao je.

Istakao je da će Srbija učiniti sve da posledice budu što manje, ali da će kriza pogoditi sve.

Govoreći o izborima, rekao je da uvek želi dogovor sa političkim akterima kako bi se smanjile tenzije, ali da neki traže izbore iako znaju da ne mogu da pobede.

– „Hoću da kažem građanima da se to neće desiti… neće biti ničega“ – naglasio je.

Vučić je optužio pojedine medije i političke protivnike za manipulaciju podacima i obmanjivanje javnosti, navodeći konkretne primere iz Bora i Kladova, gde su, kako tvrdi, brojke predstavljene netačno.

– „Ne lažu za dva ili tri posto, već za 60 odsto… na najbezobrazniji način obmanjuju javnost“ – rekao je.

Naglasio je da želi bolje rezultate i da traži odgovornost i od sebe i od svojih saradnika.

Dodao je da će Srbija usvojiti sve preporuke ODIHR-a kako bi izborni proces bio potpuno transparentan.

– „Prvi uslov je da ne lažete ljude, a još važnije da ne varate sebe“ – poručio je.

Govoreći o bezbednosti, osvrnuo se na slučaj eksploziva kod gasovoda u Kanjiži, navodeći da je država reagovala ozbiljno i odgovorno.

– „Taj eksploziv je bio razorne moći… kao da je Iskander pogodio deo gde je ventil“ – rekao je.

Dodao je da istraga traje i da će nadležni organi izneti zaključke kada budu sigurni.

Na pitanje o spornim izjavama ministra, Vučić je uputio izvinjenje studentima i građanima.

– „Takve izjave ne smeju da postoje… moje izvinjenje svim studentima“ – naglasio je.

Ponovo je uputio poziv studentima na razgovor, uz poruku da je jedini uslov da učesnici nastupaju imenom i prezimenom.

– „Predsednik Srbije ne razgovara sa pripadnicima sekti ili Kominterne… svi ste dobrodošli“ – rekao je.

Zaključio je da predstoji izuzetno težak period i najavio veliki sastanak sa Vladom odmah nakon praznika.

– „Daćemo sve od sebe… da spremno dočekamo jednu od najvećih kriza“ – poručio je Vučić.