Junajted medija, kompanija kojoj pripadaju Nova S i N1, dobila nove vlasnike, a blokaderi ne mogu da se pomire sa tom činjenicom, pa zajedno sa zaposlenima u tim medijima, dižu hajku protiv novog direktora N1 televizije Brenta Sadlera.

Brent Sadler je na tu funkciju postavljen umesto Igora Božića. Ta smena izazvala je histeriju, kako u pomenutim medijima, tako i među blokaderima, koji se plaše da će izgubiti glasila za širenje svoje propagande. Zato su po društvenim mrežama, pre svega na Iksu, počeli da šire ideje, pa i apele, da se Sadleru zabrani ulazak u zgradu N1.

-Stekli su se uslovi da se N1 fizički brani. Ne dajte Vučićevom Englezu da uđe u zgradu!!! Ni policiji ne dozvolite da uđe i redakciju! Dosta je terora! Nije N1 potrebna samo zaposlenima! Potrebna je svim građanima Srbije!!! - napisala je Sena Todorović.

Jedan korisnik poklopio ju je sledećim rečima:

-Vi ste stvarno bolesni do iznemoglosti, pa kako novom vlasniku da zabranite da postavlja svoje ljude, pa kako zabraniti policiji da uđe bilo gde sa nalogom, pa o kom teroru govorite, o N1 i Nova S i njihovim huškanjima???!!! Bolest nije sve što boli !!! - napisao joj je korisnik.