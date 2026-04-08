To je juče tokom obraćanja rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, tokom obraćanja građanima, kazao da će taj sastanak biti u utorak ili sredu, a na njemu će se proći kroz sve oblasti kako bi se videlo da li građani Srbije mogu da budu sigurni u zemlji.

"Razgovaraćemo sa onima koji hoće da razgovaraju, ali ću narednih dana zakazati sastanak odmah posle Vaskrsa. Pozvaću vladu celu, sve službe, da vidimo koliko smo pripremljeni za verovatno najtežu krizu u poslednjim decenijama koja je ovaj deo sveta zahvatila, ili koja će ovaj deo sveta da zahvati", rekao je Vučić.

Navodeći da će ova kriza biti mnogo veća od one finansijske iz 2008. godine i bez obzira što sada Srbija ima neuporedivo sposobnije rukovodstvo i pripremljenije, zamolio je sve ministre i direktore javnih preduzaća da se spreme za taj sastanak posle Vaskrsa.

"Znam da su već neki otišli, neki će da odu. Sve ja razumem. Sve porodične potrebe, sve razumem, ali vratite se odmah posle Vaskrsa. Obraćam se i članovima vlade i direktorima preduzeća - nemoj da spajate još jednu nedelju", kazao je Vučić.

Dodao je da će dati sve od sebe i da će se u ime građana Srbije boriti da se sve stvari postave na mesto i da Srbija bude potpuno pripremljena za jednu od najtežih kriza koja će zahvatiti Evropu i svet.

Vučić je dodao da ima i dobru vest, a to da je inflacija 2,8 odsto.

Govoreći o izborima, Vučić je rekao da će biti usvojene sve preporuke koje je tražio ODIHR kako bi se povratilo poverenje u izborni proces.

"Sve što su tražili usvojićemo. Evo, da imate pravo da potpišete i 10 lista, šta god hoćete, sve ćemo da usvojimo, čak i ono što je nelogično. Zato što je naš cilj da u izborni proces postoji minimum poverenja građana. I nije važno samo poverenje političara. Političari će uvek, oni koji nikada neće da pobede, oni će uvek da nađu razlog u nekom drugom zašto su izbore izgubili. Oni koji će da pobede, naći će razlog u sebi. U tome je razlika između pobednika i gubitnika", rekao je Vučić.

Istakao je da u poslu kojim se radi mora da postoji ozbiljnost, da ukoliko neko želi da se bavi politikom i istraživanjima ne treba da laže druge i sebe.

Dodao je da će se konsultacije i dijalog nastaviti i sa drugim strankama i manjim i većim.