Narodni poslanik Uglješa Mrdić za Alo! govorio je o tome kako blokaderi seksualno uznemiravaju žene, iz ugla političara, ali i advokata i porodičnog čoveka.

Nakon što se na Filozofskom fakultetu ubila jedna studentkinja, a drugi student pokušao samoubistvo, jedna blokaderka otkrila je nove stravične informacije. Ona je objavila snimak u kom je rekla da smatra da nekim ljudima nije mesto na protestima,a potom otkrila jezive detalje, da na protestima i u viber grupama blokadera je gomila seksualnih manijaka i psihopata, koji nude novac devojkama za gole slike i traže seksualne usluge!

-To je strašno što se desilo, imao sam prilike da vidim taj snimak- započinje on. -To je samo potvrda šta se sve dešava među blokaderima, po blokaderskim grupama. Evo i ta devojka je posvedočila da je trpela seksualno uznemiravanje, spopadao je jedan čovek blokader. Tražio je njene golišave fotografije i sve drugo, ne želim sad da govorim o detaljima.

-Ali to govori o tom čoveku i o licemerju među blokaderima i kako oni zloupotrebljavaju mlade ljude, studente i studentkinje, i ne bi li ih seksualno uznemiravali. To govori o njima, ali i o njihovom nepoštovanju žena. Dakle setimo se da se na pojedinim blokaderskim skupovima se govorilo čak i o tome da žene ne treba da imaju pravo glasa na tim njihovim plenumima i zborovima.

-To govori šta oni misle o ženama i ženskom rodu - zaključuje Mrdić.