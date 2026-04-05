Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić Vrhovni saopštio je da je tužilac Zagorka Dolovac obavezna da hitno odgovori srpskoj javnosti na sledeća pitanja koja joj je postavio:
- Zagorka Dolovac javno da objasni kojim ambasadorima je slala tokom prošle nedelje SMS poruke tražeći dozvolu da ona, Branko Stamenković i “njeni tužioci” u Visokom savetu tužilaštva glasaju protiv odluke Ustavnog suda?
- Bilo bi zaista lepo da Zagorka Dolovac objasni u kojoj zemlji na svetu glavni tužilac traži saglasnost stranog ambasadora da ne sprovede odluku suda svoje zemlje?
- Pošto pojedini ambasadori nisu mogli da veruju kakve poruke dobijaju od Dolovac podelili su ih sa svojim kolegama. Ovakve šizifrene poruke Zagorke Dolovac dovele su ih u neprijatnu situaciju da savetuju službeniku zemlje u kojoj su diplomatski predstavnici da radi nešto što je protiv zakona. Dakle, Dolovac da se izjasni da li je u sms porukama ambasadorima tražila podršku da ne poštuje odluku Ustavnog suda svoje zemlje čiji je službenik i koja joj daje platu!?
- Zagorka Dolovac da objasni da li je ambasadorima u porukama pisala - “mi smo ista vera” (we are the same religion)!? Dolovac, koja su to religija građani Srbije a koja ste vi vera i nevera? Neka dobro razmisli šta će da odgovori jer imam dokaze za sve što pitam.
"Zagorki Dolovac, naravno, nijedan ambasador nije odgovorio na poruke", dodao je Mrdić.
"Zbog toga je Dolovac u petak, neposredno pre isteka roka za glasanje članova Visokog saveta tužilaštva, podvijena repa, zajedno sa svojim potrčkom Brankom Stamenkovićem zvanim Del Ponte, glasala da se sprovede odluka Ustavnog suda njene zemlje! Eto, ta beda je vrhovni javni tužilac u Srbiji! Kukavica bez morala i karaktera koja misli da će da preživi na svojoj funkciji ako slepo sluša strance i da da izdaje svoju zemlju na svakom koraku. Koja veruje da prema građanima Srbije u čijoj skupštini je izabrana i koji je debelo plaćaju nema nikakve obaveze. Takve u Srbiji narod je oduvek nazivao izdajnicama. To građani Srbije veoma dobro znaju", zaključio je Mrdić.
NEMILOSRDNO ĆEMO SE OBRAČUNATI! Vučić poslao poruku svima koji ugrožavaju vitalnu infrastrukturu SrbijePrethodna vest
Možda vas zanima
13min
U SRBIJI POČINJEN "OBRAZOVNI GENOCID" Porazna činjenica na fakultetima: 12 hiljada manje diplomiralo
14min
HAOS SPREČEN U POSLEDNJI ČAS Sumnjivi predmeti uz gasovod kod Kanjiže uzdrmali bezbednost regiona
28min
NARKOMANIJA, ORGIJE... Šešelj objasnio šta se dešava na našim fakultetima i ko predaje našoj deci
9H
PET DANA NAKON POGIBIJE STUDENTKINJE MILICE PEVALA NA MESTU NJENE SMRTI: Kome smeta da se otkrije šta se događalo na Filozofskom fakultetu?
9H
OGLASILA SE REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA Važne informacije o nedavno održanim izborima u Mladenovcu
OVAJ OPASNI MUŠKARAC JE BRAT ASMINA DURDŽIĆA! Nikada se ne pojavljuje u javnosti, a tek da vidite kako izgleda (FOTO)
