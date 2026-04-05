

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić Vrhovni saopštio je da je tužilac Zagorka Dolovac obavezna da hitno odgovori srpskoj javnosti na sledeća pitanja koja joj je postavio:



- Zagorka Dolovac javno da objasni kojim ambasadorima je slala tokom prošle nedelje SMS poruke tražeći dozvolu da ona, Branko Stamenković i “njeni tužioci” u Visokom savetu tužilaštva glasaju protiv odluke Ustavnog suda?



- Bilo bi zaista lepo da Zagorka Dolovac objasni u kojoj zemlji na svetu glavni tužilac traži saglasnost stranog ambasadora da ne sprovede odluku suda svoje zemlje?



- Pošto pojedini ambasadori nisu mogli da veruju kakve poruke dobijaju od Dolovac podelili su ih sa svojim kolegama. Ovakve šizifrene poruke Zagorke Dolovac dovele su ih u neprijatnu situaciju da savetuju službeniku zemlje u kojoj su diplomatski predstavnici da radi nešto što je protiv zakona. Dakle, Dolovac da se izjasni da li je u sms porukama ambasadorima tražila podršku da ne poštuje odluku Ustavnog suda svoje zemlje čiji je službenik i koja joj daje platu!?



- Zagorka Dolovac da objasni da li je ambasadorima u porukama pisala - “mi smo ista vera” (we are the same religion)!? Dolovac, koja su to religija građani Srbije a koja ste vi vera i nevera? Neka dobro razmisli šta će da odgovori jer imam dokaze za sve što pitam.



"Zagorki Dolovac, naravno, nijedan ambasador nije odgovorio na poruke", dodao je Mrdić.



"Zbog toga je Dolovac u petak, neposredno pre isteka roka za glasanje članova Visokog saveta tužilaštva, podvijena repa, zajedno sa svojim potrčkom Brankom Stamenkovićem zvanim Del Ponte, glasala da se sprovede odluka Ustavnog suda njene zemlje! Eto, ta beda je vrhovni javni tužilac u Srbiji! Kukavica bez morala i karaktera koja misli da će da preživi na svojoj funkciji ako slepo sluša strance i da da izdaje svoju zemlju na svakom koraku. Koja veruje da prema građanima Srbije u čijoj skupštini je izabrana i koji je debelo plaćaju nema nikakve obaveze. Takve u Srbiji narod je oduvek nazivao izdajnicama. To građani Srbije veoma dobro znaju", zaključio je Mrdić.