"Svaki republikanac koji odbije da nam se pridruži u glasanju protiv ovog bezobzirnog rata nosiće odgovornost za svaku posledicu", napisao je on na svom nalogu na mreži X.

Tramp je ranije danas zapretio Iranu da će "čitava civilizacija večeras umreti", podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

U Trampovoj objavi proteklog vikenda on je dao Iranu rok do 1 sat ujutru u sredu po britanskom vremenu, a iransko rukovodstvo nazvao je "ludim kopiladima" koja će "živeti u paklu".

Tramp je ponovio da pregovara sa novim liderima u Iranu i najavio "potpunu promenu vlasti", iako politički analitičari ukazuju da trenutni rat nije srušio iranski državni vrh.

"Sada kada imamo potpunu i totalnu promenu režima, gde prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može dogoditi nešto divno, ko zna? Saznaćemo večeras, jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta jer će se 47 godina iznude, korupcije i smrti konačno završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana", poručio je Tramp.