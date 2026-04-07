Španija je odbila da učestvuje na međunarodnim sastancima posvećenim rešavanju krize u Ormuskom moreuzu, jer se zalaže za deeskalaciju sukoba i diplomatsko rešenje, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Hose Manuel Albares.

Albares je u obraćanju u Senatu rekao da je Španija bila pozvana na sastanak u Londonu prošlog četvrtka, ali da je odlučila da ne prisustvuje kako ne bi učestvovala u inicijativama koje bi mogle da dovedu do daljeg zaoštravanja rata sa Iranom.

"Radi vašeg duševnog mira. Kao španski ministar spoljnih poslova pozvan sam na sastanak u Londonu, kao što sam pozvan na sve njih. I odlučili smo da ne idemo jer nećemo učiniti ništa što bi eskaliralo ovaj sukob. Fokusirani smo na deeskalaciju i pregovore", rekao je španski ministar, prenosi Diario.

Albares je naglasio da se španska spoljnopolitička pozicija zasniva na protivljenju vojnoj intervenciji i podršci dijalogu, i ponovio da se Madrid protivi vojnoj intervenciji SAD i Izraela u Iranu.

"Nikada ranije Španija nije imala politiku koju je ceo svet toliko pozdravljao. Svi naši arapski partneri jasno kažu da Španija spasava dostojanstvo Evrope", naveo je šef španske diplomatije.

Sastanak u Londonu prošlog četvrtka okupio je predstavnike više od 40 zemalja, sa ciljem razmatranja diplomatskih i bezbednosnih mera za ponovno otvaranje ovog ključnog pomorskog prolaza, kroz koji prolazi petina svetskih isporuka nafte.

Albares je prethodno najavio da Španija neće učestvovati "ni na jednom sastanku na kojem bi se mogla razmatrati bilo kakva vrsta vojne ili bezbednosne intervencije koja bi mogla eskalirati ovaj rat za koji ne vidimo cilj i koji ima veoma ozbiljne posledice".