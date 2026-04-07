U večerašnjem, 28. kolu Loto igre koje je održano 7. aprila 2026. godine, izvučeni su novi brojevi, ali glavna nagrada nije otišla ni u jedne ruke.

Prema podacima Državne lutrije Srbije, iznos Loto sedmice iznosio je 35.000.000 dinara, ali nije bilo dobitnika koji su pogodili svih sedam brojeva. Izvučena kombinacija bila je: 24, 39, 18, 19, 3, 10 i 8.

Ipak, četiri igrača uspela su da pogode šest brojeva, odnosno “šesticu”, koja je u ovom kolu vredela po 790.373 dinara.

Kada je reč o Loto plus igri, u kojoj je glavna nagrada iznosila 2.210.000 evra, ni ovde nije bilo srećnih dobitnika. Izvučeni brojevi za Loto plus kombinaciju bili su: 1, 20, 33, 36, 35, 30 i 2.

Ni u Džoker igri, koja je u ovom kolu nosila nagradu od 240.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučena kombinacija bila je: 2, 7, 0, 2, 4 i 8.

Sledeće izvlačenje zakazano je za petak, 10. april, kada će igrači imati novu priliku da okušaju sreću i pokušaju da osvoje vredne nagrade.