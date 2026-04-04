"Nastavlja se sramna kampanja Marinike Tepić protiv funkcionera SNS-a i članova njihovih porodica. Opet je meta sramnog napada predsednik SNS Miloš Vučević" - poručio je predsednik Odbora za pravosuđe skupštine Srbije Ugljeđa Mrdić.

"Marinika Tepić se poziva na krivičnu prijavu koju je podnela tužilaštvu a ne smemo zaboraviti njenu povezanost sa ljudima iz istog tog tužilaštva. Opet blokaderska opozicija zloupotrebljava institucije preko svojih ljudi i saradnika", poručio je Uglješa Mrdić.

"Neka Marinika Tepić odgovori da li je ona povezana sa izvesnim licima u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, da li je njen saradnik jedan viši tužilački pomoćnik i jedan tužilac u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, da li ona zajedno sa jednim advokatom koji je povezan sa to dvoje ljudi u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal učestvuje u montiranju afera“, naveo je šredsednik Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije Uglješlj Mrdić.

"Koja je uloga Marinike Tepić u svemu tome i da li je ona učestvovala u montiranju afere Generalštab, da li je ona učestvovala i u montiranju afere vezane za pad nadstrešnice i samim tim da li je učestvovala u tome da moja krivična prijava ne bude procesuirana, a da budu zaštićeni oni najodgovorniji za pad nadsrešnice. Da li je Tepić zajedno sa to dvoje ljudi iz javnog tužilaštva za organizovani kriminal i jednim advokatom, učestvovala u montiranju ne samo procesa, nego i u pretnjama i u ucenjivanjima određenim ljudima koji su se njoj zamerili ili koji njoj politički ne odgovaraju?", pita Uglješa Mrdić.

"Da li je tačno da je Marinika Tepić u svemu tome ostvarila ozbiljnu imovinsku korist i da li je tačno da je ona uzimala novac od tih ljudi, pošto je sredila sa svojim ljudima iz JTOK-a i tim advokatom da oni više ne budu ne samo predmet medijskih napada, nego i predmet istrage. Da li je tačno da joj informacije iz istrage dostavljaju određeni ljudi iz javnog tužilaštva za organizovani kriminal?", pitao je Uglješa Mrdić.

Došlo je vreme odgovornosti i zato su uznemireni Marinika Tepić u njeni nalogodavci i saborci i zato napadaju predsednika Aleksandra Vučića, predsednika SNS Miloša Vučevića i njihove saradnike, poručio je Uglješa Mrdić na kraju.

BONUS VIDEO