Mina Vrbaški je cimerima ispričala kako je izgledala svađa Maje Marinković i Asmina Durdžića jer je on navodno pokušao da joj napravi dete.
Nakon intimnog čina Maja je ušla u raspravu sa Asminom, a Mina je sve to prepričala ovim rečima:
- Maja i Asmin... S**šio je u nju. On govori: "Kunem se u sve, nisam", a ona kaže: "Jesi, praviš mi na kvarno dete" - pričala je Mina, na šta se Teodora Delić nadovezala:
- Popiće tabletu za dan posle - istakla je Delićeva.
Raskinuli nakon svađe
Maja Marinković i Asmin Durdžić ozvaničili su svoju vezu vrelom akcijom, a nedugo zatim su već naišli na prve problema.
- Laku noć, Majo - rekao je Asmin.
- Marš tamo! Sa mnom si završio, ja te molim da mi se ne obraćaš, ne zanimaš me - rekla je Maja.
- Ni ti mene ne zanimaš - rekao je Asmin.
- Poljubila se i dohvatila se malo sa tobom, pa šta? Nisam ja Stanija Dobrojević - rekla je Maja.
- Ti si bolesna - rekao je Asmin.
