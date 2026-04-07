Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon održanih konsultacija sa predstavnicima stranaka Socijalistička partija Srbije, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini i Socijaldemokratska partija Srbije u zgradi Predsedništva.

- Poziv na dijalog i razgovor nije hir ni trik. To je suština demokratije. U prethodnih 15 meseci, od užasne tragedije u Novom Sadu, javno sam uputio 154 poziva na razgovor onima koji drugačije misle. Najveći broj njih se nije odazvao. Oni koji odbijaju poziv na dijalog ne ruše mene, oni ruše institucije zemlje, demokratiju i sebe, jer pokazuju da nisu spremni na razgovor. Ja ću nastaviti da pozivam na dijalog. A narod neka razmisli da li oni koji neće da razgovaraju zaslužuju njihovo poverenje - rekao je Vučić.

- Moja poruka, nakon današnjih konsultacija sa Socijalističkom partijom Srbije, Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini i Socijaldemokratskom partijom Srbije, jeste da svi zajedno u društvu moramo da nastavimo da radimo, da budemo što više ujedinjeni, jer nam preti velika kriza spolja - istakao je predsenik.

- Predstoji nam veoma teško vreme u Evropi. Očekujem produžetak ratnih sukoba, što će se odraziti na krizu u proizvodnji i snabdevanju naftom, đubrivom i hranom. Građani Srbije imaće dovoljno svega što je neophodno za život. Mi ćemo se postarati da te posledice budu za nijansu manje bolne za našu zemlju u odnosu na druge-

Predsednik je napomenuo da nakon Uskrsa se nastavlja dijalog sa strankama.

- Razgovaraćemo sa onima koji hoće da razgovaraju. Pozvaću i celu Vladu i službe na konsultacije, da vidimo koliko smo pripremljeni za najtežu krizu u poslednjim decenijama koja će zahvatiti ovaj deo sveta - saopštio je predsednik Srbije - sapoštio je predsednik Srbije.

