Zagorka Dolovac ćuti i odbija da odgovori na moje pitanje da li je sms porukama tražila od pojedinih stranih ambasadora podršku da ne prizna odluku Ustavnog suda koja je prema našem Ustavu i zakonima pravno obavezujuća i mora da se primeni vreme. Strani ambasadori koji su primali poruke Zagorke Dolovac bili su zapanjeni sadržajem i delili su ih međusobno. Jedan od ambasadora, koji poštuje Srbiju u kojoj je diplomata, dostavio mi je ovu poruku. Svojim porukama stranim ambasadorima Dolovac je i njih dovela u neprijatnu situaciju da joj savetuju da ne poštuje sudsku odluku svoje zemlje. Naravno, da to niko nije učinio pa je Zagorka Dolovac, podvijena repa, u petak, neposredno pre isteka roka za izjašnjavanje članova Visokog saveta tužilaštva, glasala da se primeni odluka Ustavnog suda.



U svojoj sms poruci, Dolovac upoznaje strane ambasadore da je ”Visoki savet tužilaštva primio odluku Ustavnog suda o usvajanju žalbi dvoje lica koja su izgubila izbore u decembru, kao i jednog lica koje je sa njima povezano, uz nalog da se oni priznaju i potvrde kao novi članovi Saveta” (… today HPC received decision from the Constitutional Court about adopting complaints from two persons who lost elections in December, plus one aligned with them, with warrant to recognize and confirm them as the new HPC members…). Dolovac tvrdi da je Ustavni sud doneo odluku ”bez pravnog osnova za to” (without legal grounds for it) čime je prekršila zakon jer je zabranjeno komentarisati pravosnažne sudske odluke i osporavati ih. Usput, Dolovac podseća strane ambasadore da ”pripadaju istoj religiji” (same “religion”). Ona upozorava ambasadore da ”postoji žurba u donošenju odluka, poseban zakon nije na vidiku, a pritisak će uskoro eskalirati” (there is a hurry in decision making, special law is not on the horizon, and pressure is about to erupt). Iz ove rečenice jasno se vidi da Dolovac traži od stranih ambasadora da izvrše pritisak na Vladu Srbije i Narodnu skupštinu da se donese ”poseban zakon” kojim bi bili poništeni zakoni koje je na moj predlog usvojila Narodna skupština Republike Srbije. Zamislite zemlju u kojoj vrhovni javni tužilac traži od stranaca da nateraju vlast zemlje od koje prima platu da donesu poseban zakon kojim bi bili poništeni zakoni koje je Narodna skupština prethodno usvojila a da ista osoba nije htela da dođe na sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da brani svoje izveštaje pred narodnim poslanicima. Time je jasno pokazala da ona smatra da nije odgovorna državi Srbiji, Narodnoj skupštini, narodnim poslanicima i građanima Srbije već ambasadorima drugih zemalja! Na kraju svoje poruke Dolovac traži od stranih ambasadora da se ”odluka Ustavnog suda odbaci” (reject CC decision)!?



Zagorka Dolovac je pokazala da je nedostojna položaja vrhovnog javnog tužioca u suverenoj i slobodnoj zemlji kakva je Srbija. Srbiji je potreban vrhovni javni tužilac koji je patriota i koji će svoj posao da radi u skladu sa Ustavom i zakonima. Zagorka Dolovac je ljudska beda i izdajnik koja smatra da je važnije da sluša portira u nekoj ambasadi nego Narodnu skupštinu i narodne poslanike svoje zemlje.



Danas se konstitituiše novi saziv Visokog saveta tužilaštva. To je težak poraz Zagorke Dolovac i njenih tužilaca koji su oteli tužilaštvo i stavili ga u funkciju obojene revolucije i rušenja legalno izabrane vlasti. Vreme je da bude smenjena i Dolovac pa može da radi u nekoj od ambasada.

predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS

dr Uglješa Mrdić