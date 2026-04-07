Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nove razgovore sa Vladom.

On ističe da će usvojiti sve ODIHR-ove preporuke, čak i ono što je nelogično, i da mu je cilj da postoji poverenje građana u izborni proces.

- Oni ne znaju ni istraživanja da urade, ni ponderaciju, morate biti ozbiljni u svom poslu. Ali mi to pokazuje i koliko je javašluka na našoj strani. Kada ne budem predsednik, zovite me da vam pokažem kako se to radi, ja sam na to potrošio hiljade sati rada da bih naučio. A prvi uslov je da ne lažete ljude, a još važnije da ne varate sebe - rekao je on.

- Nastavićemo ovaj dijalog, razgovaraćemo sa onima koji hoće da razgovaraju. Posle Vaskrsa pozvaću Vladu, sve službe, da vidim koliko smo pripremljeni za veliku krizu - navodi predsednik.