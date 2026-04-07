Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je rekao da je slučajno video jednu objavu, i da je shvatio kakve su razmere laži u pripremi revolucije.

- Saopštila je Nova S, ili N1, kaže "apsolutni pad SNS, studenti objavili koliko je birača izgubio Vučić". Ja ću vam pokazati na dva primera o kakvim je opakim lažovima i manipulatorima reč. Ne lažu za dva ili tri posto, već za 60 odsto. Pokazaću sa svim primerima, da vidite čime se služe, jer nisu u stanju da objasne svoje slabije rezultate, a onda ću da ih naučim da nikada ne varaju ljude brojevima, a da posebno ne treba da varaju sebe - rekao je Vučić.

On kaže da je u bar tri opštine nezadovoljan rezultatima, iako je SNS ubedljivo pobedio.

- Ja sam ozbiljan čovek, želim da pobeđujem i da ostvarujemo rezultate. Neću izgovore, već rešenja. Ja problem vidim u svom neradu, sebe hoću da menjam i trudim se da to uradim. Kažu: "U Boru su pali sa 14.724 glasova na 12.516 glasova". Evo poštovani građani, ja ću vam pokazati izveštaj OIK iz Bora, predsednik je Aneta Mirković Makulović, sa sve pečatom. Samo da vidite o kakvim je manipulacijama i lažovima reč. A to prolazi zato što dobar deo ljudi iz vladajućih struktura ne radi svoj posao - dodaje on.