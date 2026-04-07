Novinarska i medijska udruženja iz Srbije i regiona ponovu su u centru pažnje, nakon što je u javnost dospeo sadržaj saopštenja u kojem se opet obrušavaju na Srbiju. Međutim, sada u izmenjenom formatu.

Podsetimo, početkom ovog meseca "kritika" ili bolje reći kampanja protiv države Srbije koju su vodili izazvala je posebnu buru zbog jednog detalja.

Naime, tada među organizacijam koje su se našle na spisku, koje je postpisalo Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), nalazile su se i organizacije iz Hrvatske, kao i udruženja sa takozvanog Kosova.

Upravo ovaj detalj otvorio je pitanje zbog čega se domaće organizacije udružuju sa strukturama iz regiona kada je reč o unutrašnjim pitanjima Srbije.

Svakako, ovakav potez je naišap na oštaru kritiku javnosti kao potez koji je nedopustiv.

Naime, svima je jasno da je nedopustivo da se o unutrašnjim dešavanjima u Srbiji formira narativ uz podršku organizacija iz drugih država, posebno onih koje, ne samo da imaju negativan stav prema Beogradu, već vode najbrutalniju antisrpsku kampanju.

Po svemu sudeći, ovakav pristup ostavlja utisak koordinisanog delovanja protiv naše države.

Međutim, sada, samo nedelju dana kasnije, pojavilo se novo saopšenje NUNS-a i pridruženih organizacija koje se po svemu sudeći suštinski se ne razlikuje od prethodnog. Kao i u prethodnom cilj je da se obruše na državu Srbiju. Isti model, međutim sa jednom važnom promenom. Novo saopštenje je dosta lukavije, jer sada kriju svoje veze sa Prištinom i Zagrebom. Jednostavno ne pominju ni organizacije iz lažne države, kao ni one iz Hrvatske.

Očigledno sada im je bio cilj da prikriju svoje veze sa ovim stranim organizacijama, kako ne bi ostavili utisak koordinisanog delovanja protiv Srbije.

