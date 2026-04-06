Izraesli list "Times of Israel" objavio je tekst pod naslovom "Iznenadni antisemitski incidenti u prijateljskoj Srbiji."

Autor Efraim Zurof ističe da su ovakve poruke iz Srbije neočekivane.

On navodi da su te poruke upućene preko serije Dragana Bjelogrlića "Senke nad Balkanom".

"I onda, iznenada, dva uznemirujuća i zapanjujuće neprijatna događaja. U srpskoj seriji "Senke nad Balkanom" poznatog glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića, u trećoj sezoni, čula se poruka koja bi se mogla protumačiti kao antisemitska. „Ja sam Simeon Draškić, sa planine Rtanj, čovek od vere, Srbin. Vi, beogradska bando, štitite Jevreje i Vlahe (rumunskogovornu etničku manjinu u Srbiji), dok hapsite i ugnjetavate poštene Srbe.“ Jasno je da je ovo TV serija koja se oslanja na istorijske događaje, ali bez objašnjenja, podržava opasne stereotipe," ističe Zurof.