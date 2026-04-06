U sinoćnoj emisiji "Utisak nedelje" govorilo se, između ostalog, o tragičnoj smrti studentkinje koja je stradala padom sa Filozofskog fakulteta, kao i ulasku policije u zgradu Rektorata.

Gost emisije bio Jugoslav Tintor, advokat rektora Vladana Đokića, s kojim je voditeljka Olja Bećković analizirala upravo taj dan kada je UKP ušao u Rektorat.

- Uprava kriminalističke policije i njihovi pripadnici su na Filozofski fakultet ušli, dakle nisu upali, ali se čini da ima razlike između onoga što su uradili na Filozofskom i onoga što su uradili na Rektoratu. Više javno tužilaštvo je izdalo saopštenje u kome je apelovalo na medije da ne šire dezinformacije i da to nije bio upad u Rektorat, nego da su oni ušli. Šta vas navodi da govorite da je to bila demonstracija sile? I ako je demonstracija sile je li onda to ulazak ili upad? - upitala je Bećkovićeva.

Tintor je objasnio da je potpuno nesporno što je toga dana policija ušla i pretresla Kapetan Mišino zdanje.

- Potpuno je nesporno da su toga dana, što se tiče Rektorata, imali naredbu suda da mogu da uđu i pretresu Kapetan Mišino zdanje. U tom smislu, to je legalno što su uradili. Niko ne beži od toga da može da se sprovode i, ako postoji razlog za to, pretrese Rektorat, ne postoji eksteritorijalnost - rekao je Tintor.