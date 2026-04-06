Predsednik Aleksandar Vučić juče je obišao gradilište u okviru Ekspo projekta i tom prilikom poručio da će ovo biti najlepši deo Beograda! Predsedniku je tim povodom pravio društvo i Siniša Mali, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija.

Radovi, kako izgleda Ekspo sada

Planovi, kako će izgledati

Biće organizovano 8.000 događaja

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je juče da će nakon završenih radova u okviru kompleksa Ekspa doći do promene života koja vodi poboljšanju životnog standarda građana i istakao da je ponosan na Srbiju što se gradi i da veruje da će Srbija biti ponosan domaćin Specijalizovane izložbe Ekspo.

Vučić je, nakon obilaska radova na gradilištu Ekspo u Surčinu, u izjavi medijima rekao da će na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu biti 137 stranaka, odnosno 134 države, a tri organizacije, kao i da će za tih 93 dana Ekspa biti organizovano 8.000 događaja, kao i da Šahovski savez Srbije ima ambiciozan plan da se tamo igra svakoga dana šah, kao i drugi sportski savezi.

"To je apsolutni rekord za Specijalizovani Ekspo i baš sam ponosan i zahvalan našim kineskim partnerima koji izuzetan posao rade, odličan posao rade, zahvalan našim firmama koje veliki i dobar posao rade i koji su bili deo ovog istorijskog rezultata i istorijskog posla", kazao je Vučić.

Izrazio je ponos što se danas nalazi u Ekspo kompleksu i zgradi koja je manja, ali koja podseća na Gugenhajm i, kako je dodao, čudesno izgleda sa veličanstvenim pogledom i na Srem i na Avalu i Šumadiju i na ceo Beograd, na Savu.

Navodeći da se sa izgradnjom u Jugoslaviji stalo 1987. i 1988. godine, Vučić je naglasio da od tada nikada više nije bilo tako velikog zamajca do danas.

"Ovo su ogromna ulaganja, ogroman novac, ovo je promena života, ovo ne znači samo u smislu onoga šta će to da bude za 1.500 porodica koji će da žive u ovih 1.500 stanova, svima onima koji će iz oblasti kulture, sporta da koriste ove prostore, desetinama hiljada ljudi koji će ovde da uživaju. Ovo znači zapošljavanje naše građevinske industrije, zapošljavanje naših ljudi, veću stopu rasta, veće plate, veće penzije. Ovo je ono na čemu smo zasnivali naše uspehe i nastavićemo to da radimo", poručio je Vučić.

Navodeći da ga brine geopolitička situacija, Vučić je kazao da će Srbiju čuvati u miru.

"Mi ćemo da imamo dovoljno hrane, bude li neophodno, bude li nastavljeno sa neodgovornim ponašanjem i svim drugim i budemo li videli da loše ide u lancima svetskog snabdevanja, nemam nikakav problem, lično ću bude li potrebno u određenim oblastima, da iniciram donošenje odluka o zabrani izvoza najvažnijih proizvoda koja naša zemlja stvara, kreira, proizvodi. U Srbiji će biti dovoljno hrane, u Srbiji će biti dovoljno svega", istakao je Vučić.

Dodao je da je to ono što on može da učini, a da drugi mogu da razmišljaju koga sve podržavaju i koliko neodgovornih politika u svetu postoji.

"U svakom slučaju, ponosan sam na Srbiju što gradi, što se gradi, što radi i verujem da bez obzira na bezbroj teškoća, na bezbroj muka, na bezbroj problema, da ćemo biti ponosni domaćini, da ćemo sve naše goste, do sada imamo 137 stranaka, 134 su države, a tri su organizacije, međunarodne institucije velike koje su prijavile učešće", rekao je Vučić

Mali: Objekti na gradilištu Ekspa biće gotovi do 1.decembra, 1500 stanova tokom leta

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da će objekti na gradilištu Ekspa biti završeni najkasnije do 1. decembra, ali da se očekuje da to bude i do oktobra.

Mali je tokom obilaska radova na gradilištu Ekspa sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da će tokom leta biti gotovo 1.500 stanova, a da su države koje dolaze na Ekspo 2027 rezervisale već 223 stana za one koji će učestvovati na toj specijalizovanoj izložbi.

Mali je istakao da stanove gradi domaći privatni investitor, a da će u blizini biti i hotel sa 400 soba.

"Imamo već par stanova koji su ogledni, tako da dolaze strane delegacije i vide kako to izgleda i onda iznajmljuju", rekao je Mali.

Na Ekspo gradilištu, prema njegovim rečima, trenutno radi 4.000 radnika.

Ministar navodi da će nacionalni paviljon moći da primi oko 100.000 ljudi u toku dana, kao i da će se nakon Ekspa, u blizini stanova, graditi škola i vrtić.

Kada je u pitanju nabavka krtica, mašina koja će kopati tunel za Beogradski metro, Mali je naveo da će one u septembru krenuti iz Kine, a da će u oktobru stići u našu zemlju.

Menja se lice Srbije

Predsednik Vučić.je najavio da će vrlo brzo biti otvorena i deonica autoputa na Moravskom koridoru od Čačka do Kraljeva, kao i da će za dva, tri meseca krenuti radovi na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe.

- Mi ćemo uskoro da otvaramo velike autoputeve, a krećemo i u velike radove", poručio je Vučić tokom obilaska radova na Ekspo gradilištu.

Vučić je istakao da će se ubrzati izgradnja autoputa Beograd-Zrenjanin, kao i brze saobraćajnice "Smajli" (Osmeh Vojvodine).

- Menja se lice Srbije, menja se sve ono što i naši očevi i dedovi nisu ni sanjali. I verujem da ćemo to sve uspeti uz pomoć građana Srbije koji su želeli i stabilnost i mir i koji su mudre odluke donosili. Uspevaćemo to da uradimo. Jedino što me brine to je i ovo jutros (kod Kanjiže) što se dogodilo i sve ovo u svetu. Nadam se da će ovom ludilu da dođe kraj - rekao je Vučić.

Kazao je da će uskoro biti otvorena i deonica Slepčević - Badovinci.

- Moramo i Pavlovića Ćupriju da uradimo. Tako će Srbija sve mostove između Srbije i Srpske i Srbije i BiH da obnovi i da uredi, kao što smo i Karakaj, kao što smo i Bratuljub, prema Bratuncu, kao što smo i most na Savi kod Sremske Rače. Treba da se otvori i ovo od Vrbe do Adrana, 12 ili 14 kilometara, nemojte me držati za reč, i do kraja godine da završimo kompletno do Golupca brzu saobraćajnicu, to jest Dunavsku magistralu. I treba da napadnemo dalje autoput ka Dugoj poljani - Ivanjica, Požega, Arilje i treba da napadnemo Kraljevo - Raška - Novi Pazar, a Fruškogorski koridor ćemo dobar deo već do kraja godine završiti i ostaćemo 12 kilometara do Paragova", rekao je Vučić.

Istakao je da su to neverovatne stvari za Srbiju.

Ceo obilazak predsednika Vučića kao i izjavu za medija možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.

BONUS VIDEO