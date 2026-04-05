Đuro Jovanić, direktor VBA, obratio se javnosti danas u 18 sati. Prvi čovek VBA govorio je o istrazi koja je započeta nakon što je u opštini Kanjiža pronađen eksploziv samo nekoliko stotina metara od gasovoda.

- Mogu da kažem, danas su neki od vas mogli da prisustvuju izuzetnoj akciji srpske policije i bezbednostnih službi. Toj operativnoj akciji prethodilo je izvesno vreme. Mesecima smo ukazivali vrhovnom komandantu i predsedniku Aleksandru Vučiću kao i vrhovnom rukovodstvu da do nečega kao ovo danas može doći. Moram da priznam, naišli smo na skepticizam, neodobravanje, neslaganje. Kao i u slučaju kada smo morali da prezentujemo relevantne pokazatelje da može doći do ugrožavanja kompresorskih stanica i gasne infrastrukture.

- Današnjoj operativnoj akciji je prethodio dobar operativni rad na terenu, dobra razmena informacija sa srodnim službama. U ovom slučaju raspolagali smo da će lice iz grupe migranata koji je vojno osposobljen pokušati da izvrši diverziju na gasnoj infrastrukturi. Ono sa čime smo se svakodnevno suočavali su različite dezinformacije - najčešće o vremenu, načinu, pokušaja izvršenja ove diverzije.

- I danas se mi nakon uspešne akcije suočavamo sa dezinformacijama. Mi tragamo za tim licem i to lice će sigurno biti privedeno. Pitanje je samo da li će istraga trajati tri dana ili više meseci. Ali kao i do sada mi ćemo dosledno da izvršimo svoj zadatak. Dezinformacije se nastavljaju, i to one koje ukazuju da će Vojska Srbije da rade za neku drugu ili treću stranu, tako što će uzeti i pronaći ukrajinski eksploziv, pa samim tim optužiti ukrajince da su oni pokušali da organizuju ovu diverziju.Odmah da kažem da to nije tačno. To ko je proizvođač eksploziva ne znači da je on naručilac diverzije.

- Danas smo uspešno realizovali pretres terena i tom prilikom pronašli sledeće stvari: eksploziv posebno pakovam, hermetički zatvoren, detonatorske kapisle, posebno pripremljene i upakovane za transport, kao i detonirajući stapin i pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva i izvršenje ove diverzije - rekao je prvi čovek VBA pa potom otkrio detalj iz istrage.

- Po oznakama na eksplozivu se vidi da je proizveden u SAD.

- Da li će sada neko da kaže da možda u ovom momentu SAD odgovara ovako nešto? Molimo vas da upoznate javnost. Vojska Srbije je ozbiljna institucija. I Vojska Srbije će dosledno izvršiti svaki zadatak. Vojska Srbije se ne meša u političke procese u republici Srbiji, a kamoli u bilo kojoj drugoj zemlij. Sigurno je da nastavljamo sa radom, ekipe već sada rade na pripremi svih ovi dokaza koji su danas pronađeni za forenzička veštačenja i mi ćemo vrlo brzo izaći sa novim informacijama. Živela Srbija.

Nadležni su ranije saopštili i da je reč o ozbiljnom bezbednosnom incidentu koji je mogao da ima dalekosežne posledice po energetsku stabilnost Srbije i regiona.

Tužiteljka Mladenka Manojlović iz Višeg javnog tužilaštvu u Subotici izjavila je ranije danas da je tužilaštvo slučaj u Kanjiži u kojem je pronađen eksploziv kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljena proizvodnja, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom diverzija.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da pripadnici bezbednosnih snaga nastavljaju dalji rad na terenu u opštini Kanjiža, a sa ciljem pronalaska dodatnih tragova, kao i identifikacije i procesuiranja lica koja se mogu dovesti u vezu sa tim događajem.