Autor: Tanja Kovačević

Mlada devojka je stradala, skočila je sa petog sprata. Ne znamo šta se desilo, ali je strašno što neko pokušava da zataška tu smrt. Da je skloni iz fokusa javnosti, poručio je advokat Dragoslav Ljubičanović, koji je sa svojim kolegom Uglješom Mrdićem bio gost emisije „U ringu“.

Advokat Mrdić, koji je i predsednik odbora za pravosluđe, kaže da je bio šokiran tragedijom u kojoj je stradala 25-godišnja studentkinja Milica Živković:

- Istraga je u toku, ali je činjenica je da je mlada devojka pala sa petog sprata Filozofskog fakulteta u večernjim časovima u vreme, kada fakultet ne radi, kada još uvek nije jasno šta je grupa tih studenta tamo radila u to vreme.

Podseća da su na mestu nesreće nađena pirotehnička sredstva, gas, maske, topovski udari... Ukazuje i na uloge rektora i dekana Filozofskog fakulteta koja, po njegovim rečima, moraju da budu rasvetljene bez obzira na njihovo političko delovanje i protivljenju da se istraga sprovode.

- Činjenica je da su ovi političari, Đokić i Sinani, uz pomoć njihovih ljudi u tužilaštvu i među blokaderima u opoziciji, zloupotrebili institucije i fakulteta i Univerziteta i tužilaštva ne bi li sve to iskoristili da sruše sopstvenu zemlju, svoju Srbiju koja i finansira i to tužilaštvo i taj Univerzitet i te fakultete – poručuje Mrdić.

Odgovarajući na kritike o narušenoj univerzitetskoj autonomiji, o tome da policija nije smela da uđe u Rektorat, Ljubičanović kaže da je zakon vrlo jasan i precizan:

- Autonomija Univerziteta se isključivo, ali naglašavam isključivo, odnosi na pitanje rada Univerziteta u svom domenu, a to je pre svega nastavno-naučna aktivnost i sve što je vezano za to u smislu izbora u zvanje, istraživačkog rada, izbora tema, sadržine predavanja. To je svetinja i u to se ne dira. Tu osnivač, ko god da je osnivač, nema pravo da nameće bilo kakve sugestije ili cenzuru Univerzitetu. Međutim, to ovde nije situacija. Ovde nije policija došla da promeni neki nastavno-naučni plan već je došla u sklopu istražnih aktivnosti vezano za jedan tragični događaj.

Ljubičanović ističe da ni želi da izriče optužbe na račun Vladana Đokića.

- Meni je samo indikativno da se izbegava uopšte i priča o postojanju odgovornosti. Jer tu postoje i drugi nivoi odgovornosti. Osim krivično-pravne. Tu postoje i prekršajna odgovornost, ako se nisu poštovale mere koje su predviđene za bezbednost u okviru prostora za koji su oni nadležni – ističe advokat.

Dodaje da ukoliko nadležni na fakultetu i Univerzitetu nisu bili u stanju ili u mogućnosti da obezbede adekvatne uslove, morali su kaže Ljubičanović da pozovu policiju, inspekciju i tako obezbede sigurnost:

- Ne može se reći nisam ja odgovoran, prepuštam odgovornost koju po zakonu nosim, na studente. Vidimo da se poslednjih dana uporno govori niko nije kriv. A i ako je kriv, to su studenti. Neko svesno prebacuje odgovornost na tu decu.

Govoreći o rektoru Đokiću i njegovom obraćanju sa balkona, Mrdić je imao niz primedbi:

- Video sam pojavljivanje jednog političara koji je zloupotrebio dužnost rektora i Univerziteta i zloupotrebio i studente i prekršio zakon kako poziva na linč, kako poziva na napad na policiju koja radi svoj posao kao nekoga koji ometa istragu da se utvrdi istina o smrti 25-godišnje studentkinje. Video sam ga kao političkog lidera, blokadera koji ima nameru da postane predsednik ili premijer Srbije.

