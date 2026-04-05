Ona je oborila je Ginisov rekord kao najstarija žena koja je izvela "mrtvi vis" (izdržaj u visu na vratilu).

En Kril Eselstin iz Ohaja prošlog meseca je držala težinu sopstvenog tela dva minuta i 52 sekunde, nadmašivši prethodnu rekorderku, 81-godišnju Eni Džudis iz Kalifornije, koja je u visu provela dva minuta i jednu sekundu.

- Nikada u svojih 90 godina nisam mogla da zamislim da ću imati tu sreću da dobijem fokusiranu obuku, podršku i želju da zaista osvojim titulu u Ginisovoj knjizi rekorda, a naročito ne u 90. godini! - rekla je En, koja živi u Peper Pajku.

Ceo život se bavi sportom

Eselstin, doživotna sportistkinja koja je trenirala 10 različitih sportova, prošle godine je započela svakodnevni fitnes režim — koji uključuje vožnju pelotona, jogu, trčanje ili dizanje tegova — pre doručka.

Iako bi ponekad visila i radila zgibove kako bi radila na svom držanju, njen sin Rip ju je motivisao ju je da pokuša da obori svetski rekord.

- Tražio je da odem do vratila za zgibove i visim koliko god mogu. Namestila sam telefon da može da me gleda i visila sam minut i 15 sekundi. Rip je bio zaprepašćen!

Rip je zatim pročitao vest o rekordu najstarije žene koja je uradila izdržaj. Odmah je pozvao majku i ohrabrio je da pokuša da obori taj rekord. En je osetila da joj je taj cilj nadohvat ruke.

- Pošto sam bez mnogo vežbe mogla da visim minut i 15 sekundi, to mi nije zvučalo nemoguće - nastavila je ona.

- Verovali ili ne, kako je mesec odmicao, osećala sam da mi ruke postaju jače. Žuljevi koji su u početku toliko boleli pretvorili su se u zadebljanja, a leđa su prestala da me bole- rekla je ona.

Novi rekord

Odlučila je da pokuša da obori rekord i već 6. marta se u njenoj kući okupila grupa merioca vremena, fotografa, svedoka, advokat, vatrogasac, komšije, dva lična trenera i svo četvoro njene dece. Svi su želeli da prisustvuju ovom impresivnom podvigu.

Njen prvi pokušaj tog dana iznosio je dva minuta i 41 sekundu, ali su prisutni tražili da ponovi vežbu jer je mlatila nogama, zbog čega bi mogla biti diskvalifikovana. Posle 30 minuta odmora, vratila se na vratilo.

- Svi su ćutali do isteka drugog minuta. Na dva minuta i 30 sekundi prostorija je eksplodirala od navijanja. Tada sam čula da sam premašila vreme iz svog prvog pokušaja - prisetila se ona.

- Leđa i ruke su me boleli, ali uzvici oduševljenja jer sam oborila vreme iz prvog pokušaja i približila se granici od tri minuta, ostavili su me u stanju čuda, a bol u leđima je nestao pred radosnim uzbuđenjem koje je zavladalo u prostoriji.

Kada je saznala da joj je malo falilo do tri minuta, već je počela da razmišlja o obaranju sopstvenog rekorda.

- Da sam znala da sam tako blizu, možda bih izdržala još malo. Drugi put!, dodala je, piše NewYork Post.