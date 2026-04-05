Aleksandar Marković, poznatiji pod pseudonimom Sandro, devedesetih je bio muzička zvezda sa "Prslook bendom", a 2009. godine mu se život promenio iz korena.

Tada je uzeo kredit u švajcarskim francima koji nije imao fiksnu kamatu zbog čega je upao u finansijske probleme.

Sandro je sada otkrio da je zbog finansijskih problema izgubio pet stanova.

- Za mene je 2009. godina bila super, kupio sam tri stana te godine. Međutim, bilo mi malo što sam kupio nekoliko stanova u Novom Sadu, pa sam pošao da kupim i taj koji mi se obio o glavu. Podigao sam kredit i izgubio sam sve stanove da bih spasio taj jedan. Izgubio sam pet stanova i nije mi žao, od jednog sam uzeo novac i proputovao sa decom,a ostale sam prodao da bih spasio taj jedan i na kraju nisam uspeo - rekao je Sandro koji je imao ratu od 320 evra kada je uzeo kredit, a ta rata je vremenom rasla i dostigla 650 evra.

"Od stresa sam dobio šećer"

-To je bio jako težak period. Od stresa sam dobio šećer i pokvario odnos sa suprugom. Bivša supruga i ja smo se tri puta mirili. Mnogo sam je voleo. Prvi put kada smo se rastali, zgrešio sam ja, a poslednji put ona. Imamo dvoje dece, sin se zove Alesandro, a ćerka Nikolina. Oni žive sa majkom u Novom Sadu, pa ne mogu da ih viđam svakoga dana. On trenira košarku, a ćerka tenis, divna su deca i super se slažemo - rekao je Sandro za Hajp televiziju.

