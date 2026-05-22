Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će umesto direktorke Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard, koja je podnela ostavku, na toj funkciji kao vršilac dužnosti, od 30. juna biti njen zamenik Aron Lukas.

"Nažalost, nakon što je odlično obavila posao, Tulsi Gabard će napustiti administraciju 30. juna. Njenom divnom mužu, Abrahamu, nedavno je dijagnostikovan redak oblik raka kostiju i ona, s pravom, želi da bude uz njega, da ga vrati u dobro zdravlje dok se trenutno zajedno bore u teškoj bici. Ne sumnjam da će uskoro biti bolji nego ikad. Tulsi je obavila neverovatan posao i nedostajaće nam", rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Gabard je ranije danas, tokom sastanka u Ovalnom kabinetu, obavestila Trampa o svojoj nameri da podnese ostavku. Njena ostavka stupa na snagu 30. juna.