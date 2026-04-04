Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić prisustvovala je danas obeležavanju Dana studenata, koje je organizovala Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS) u prostoru Ložionice u Beogradu.

Događaju su prisustvovali studenti sa četiri državna univerziteta i ukupno 24 fakulteta u Srbiji, kao i predstavnici krovnog tela akademija i visokih škola.

Prema rečima predsednice Brnabić, najviše zabrinjavaju podaci o značajnom padu broja diplomiranih studenata u prethodnoj godini.

„Podatak koji najviše zabrinjava jeste da je prema podacima koje su dostavile visokoškolske ustanove u Srbiji, kako državne tako i privatne, 2025. godine diplomiralo 18.894 studenata, a 2024. je diplomiralo 30.388. To je razlika od čak 11.494 studenata, a dodatno zabrinjava činjenica što je 2023. godine diplomiralo blizu 29.000 studenata, što prema njenim rečima znači da godišnji broj diplomiranih studenata oscilira u određenom broju, ali da je po prvi put više od 11 hiljada studenata manje diplomiralo u jednoj akademskoj godini.“

Brnabić je podsetila i na izmene Zakona o visokom obrazovanju, koje su usvojene u martu 2025. godine, a koje predviđaju konkretnu finansijsku podršku studentima.

„Usvajanjem izmena Zakona o visokom obrazovanju u martu 2025. godine, predviđeno je da će Ministarstvo prosvete isplatiti 50 odsto troškova samofinansirajućim studentima po osnovu plaćene referentne školarine u akademskoj 2024/2025. godini, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao.“

Na osnovu podataka koje su dostavile visokoškolske ustanove, do sada je već realizovana značajna finansijska podrška.

„Na osnovu podataka koje su dostavile visokoškolske ustanove, do sada je isplaćeno 2.349.635.201,24 dinara za približno 53.500 samofinansirajućih studenata.“

Kako je najavljeno, u aprilu počinje nova isplata sredstava za studente.

„Kako je najavila, u aprilu kreće isplata sredstava studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine u akademskoj 2025/2026.“

Govoreći o stipendijama i kreditima, Brnabić je iznela detaljne podatke za narednu akademsku godinu.

„Što se tiče stipendija u akademskoj 2025/2026. godini, Ministarstvo prosvete dodelilo je 5.743 studentske stipendije, 639 stipendija za nadarene studente, 35 stipendija za studente nedostajućih nastavničkih zanimanja i 5.261 studentskih kredita. Za ove namene je opredeljeno 1,6 milijardi dinara.“

Predsednica parlamenta osvrnula se i na smeštajne kapacitete za studente, kao i na planove za njihovo proširenje.

„U studentskim centrima smešteno je oko 17.100 studenata, a za njihovu ishranu i smeštaj se godišnje izdvaja 3,8 milijardi dinara.“

Kako je navela, pokrenuti su i projekti izgradnje novih studentskih domova.

„Pokrenuta je izgradnja dodatnih kapaciteta za studentske domove u Beogradu i Nišu. Kapacitet studentskog doma u Nišu je 400 mesta, a ukupna vrednost radova iznosi 950 miliona dinara. Dodatni smeštajni kapaciteti u okviru studentskog grada u Beogradu iznose 1.000 mesta, a početak izvođenja radova se očekuje u prvom kvartalu 2027. godine. Procenjena vrednost izgradnje je 38 miliona evra, dok je rok izgradnje dve godine.“