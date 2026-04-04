Karleuša ističe da je Konaković ovih dana napada i stavlja joj metu na čelo.

Ona je na svojoj FB stranici okačila odgovor ministru spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

- Dragi Elmedine, čemu ovoliko nervoze pobogu? Vi ovde demonstrirate najstrašniji govor mržnje koji nas je i doveo do bratoubilačkih ratova, siromaštva, razaranja... Mržnja, podela, ubijanje i ratovanje je za sirotinju koja jedina strada, koja se koristi kao topovsko meso. Takvi kao vi svoju guzicu izvuku. U 2026. ja Bosni želim autoputeve, veće plate i penzije, fabrike, radna mesta, investicije u tu predivnu zemlju. Vas narod PLAĆA da im gradite mostove- ne da ih rušite mržnjom prema drugima bogatijim i uspešnijim koji vuku čitav region. Manite se peticija protiv pevačica aman zaman, zaradite platu nečim korisnim za narod. A ako imate neki problem sa mnom RECITE MI TO U LICE I PRED KAMERAMA, kako bih mogla odmah i da vam odgovorim. Ne "udarajte" ovako kukavički - poručila je Karleuša Kolakoviću.