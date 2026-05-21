Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je gostujući na RTS-u da država intenzivno radi na rešavanju pitanja oko NIS-a i izrazio uverenje da Sjedinjene Američke Države neće odbiti produženje licence.

Vučić je rekao da su u prethodnom periodu vođeni brojni razgovori sa predstavnicima mađarskog MOL-a i drugim partnerima kako bi Srbija ostala energetski stabilna.

– Bilo je bezbroj sastanaka sa ljudima iz MOL-a. Ne mislim da Amerikanci neće produžiti licencu. Verujem u to, razgovaram sa svima – rekao je Vučić.

„Moramo brzo da pronađemo rešenje“

Predsednik Srbije naglasio je da je najvažnije da građani ne osete posledice i da država mora da reaguje na vreme.

– Moramo što pre da pronađemo rešenje. Nikoga do sada nije bolela glava po tom pitanju, neće ni u nastavku – poručio je Vučić.

Govoreći o globalnoj situaciji, predsednik je upozorio da se svet nalazi u veoma nestabilnom periodu i da Srbija mora biti spremna na različite scenarije.

– Ne znamo šta nosi dan, a šta noć. Ko će gde izvesti napade, nikad se ne zna i za sve moramo biti spremni – rekao je Vučić.

Energetika kao pitanje bezbednosti

Tema NIS-a poslednjih meseci izaziva veliku pažnju javnosti zbog geopolitičkih tenzija, odnosa Zapada i Rusije, ali i pitanja energetske stabilnosti regiona.

Vučić je i ranije više puta isticao da Srbija neće dozvoliti ugrožavanje energetskog sistema i da država radi na očuvanju sigurnog snabdevanja građana i privrede.