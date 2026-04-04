Projektil je pogodio područje u blizini nuklearne elektrane Bušer u Iranu, pri čemu je poginuo jedan radnik obezbeđenja, saopštile su iranske vlasti.
Prema navodima Irana, projektil je pao blizu elektrane, a ovo je četvrti put da je taj objekat meta tokom rata, preneo je Skaj njuz.
Jedna zgrada u kompleksu je oštećena, ali se ne veruje da su glavni delovi nuklearne elektrane pogođeni.
Iranska organizacija za atomsku energiju objavila je informaciju o napadu na društvenim mrežama.
Međunarodna agencija za atomsku energiju javlja da nije došlo do porasta radijacije.
