Zamislite čoveka koji je pre skoro sto godina, sedeći u njujorškom hotelu bez interneta i pametnih telefona, opisao svet u kome danas živite. Teslino predviđanje nije bilo puko nagađanje, već hladna, precizna mapa budućnosti koja vam stiže pred oči.

Naježićete se kada vidite koliko se njegovih reči već obistinilo, a ono što sledi do 2035. godine deluje kao scenario iz filma.

Pametni uređaji u džepu i Teslino predviđanje masovne komunikacije

Još 1926. godine Nikola Tesla je u intervjuu za časopis „Colliers“ rekao nešto što je tada zvučalo kao bunilo.

Govorio je o malim aparatima preko kojih će ljudi razmenjivati slike i glas, savršeno jasno, iako su udaljeni hiljadama kilometara. Doslovno je tvrdio da će čovek takav uređaj nositi u džepu prsluka.

U vreme kada su jedinu vezu predstavljale telegrafske žice i bakarni telefoni, ova ideja je bila čista jeres. Danas vam taj prsluk zovu pametni telefon.

Ekološka svest decenijama pre svih

Godine 1935. Tesla je upozorio da će zagađenje plaža oko Njujorka budućim generacijama delovati nezamislivo, kao što nama deluje život bez tekuće vode.

Trideset pet godina kasnije osnovana je Američka agencija za zaštitu životne sredine (EPA). Tesline prognoze su se materijalizovale gotovo u dan.

Roboti, automatizacija i kraj robovskog rada

U istom intervjuu iz 1935. Tesla je hladno najavio da će u 21. veku robot zauzeti mesto rada.

Veštačka inteligencija, autonomne fabrike i humanoidi koje danas testiraju Tesla Optimus i Figure AI tu rečenicu pretvaraju u dnevni izveštaj sa berze, a ne u utopiju.

Tesline vizije budućnosti koje vas mogu uznemiriti

Bežični prenos energije bez kablova i goriva, koji već viđate u prototipovima firmi poput „Emrod“ i „WiTricity“

bez kablova i goriva, koji već viđate u prototipovima firmi poput „Emrod“ i „WiTricity“ Žene kao intelektualno dominantan pol, što statistike o broju diplomiranih devojaka u Evropi danas potvrđuju

Leteće mašine bez goriva koje povezuju narode i smanjuju ratove

Direktni prenos događaja u dom, od inauguracije predsednika do zemljotresa, kakav danas pratite uživo na ekranu

Znanje važnije od bojnog polja, jer bitka protiv neznanja postaje slavnija od ratne pobede

Čitanje misli kao otvorena knjiga

Najjezivije Teslino predviđanje stiže iz 1933. godine. Tvrdio je da će se slike iz ljudskog uma moći reflektovati na ekranu i analizirati, pa će svaka misao postati čitljiva.

Zvuči kao naučna fantastika, ali laboratorije Neuralink i Meta već dekoduju moždane signale u rečenice i pokrete kursora. Granica između vaše glave i tuđeg ekrana topi se brže nego što mislite.

Zašto Teslina vizija sveta i danas pogađa pravo u metu

Nikola Tesla nije gledao u kristalnu kuglu. Posmatrao je trendove i izvlačio logičke posledice koje niko drugi nije smeo da prizna.

Njegove prognoze za period do 2035. godine pogađaju u srž jer su zasnovane na razumevanju ljudske prirode i fizike, a ne na željama.

Možda zato pomalo i nelagodno deluje koliko se njegove reči poklapaju sa naslovima koje danas listate na telefonu.