Ipak, stručnjaci tvrde da takvi snovi vrlo često nemaju veze sa stvarnim željama.

Umesto toga, oni mogu predstavljati način na koji podsvest obrađuje emocije, stres, bliskost i odnose sa ljudima iz svakodnevnog života.

"Snovi govore simboličnim jezikom"

Tumač snova Laura Lovenberg objašnjava da intimni odnosi u snovima najčešće nisu doslovna poruka.

Prema njenim rečima, takvi snovi često simbolizuju:

  • povezivanje sa određenim osobinama druge osobe
  • emocionalnu bliskost
  • potrebu za razumevanjem
  • unutrašnje promene kroz koje prolazite

Zbog toga san ne mora da znači da želite vezu sa osobom koja se pojavila u njemu.

Šta znači kada sanjate bivšeg partnera?

Snovi o bivšim partnerima među najčešćima su kod ljudi.

Međutim, stručnjaci tvrde da oni obično ne znače da želite da se pomirite.

Mnogo češće ukazuju na:

  • poređenje sadašnjih i prošlih odnosa
  • razmišljanje o emocijama iz prošlosti
  • preispitivanje šta vam je zaista potrebno u vezi

Ipak, ako se takvi snovi stalno ponavljaju, moguće je da određeni deo prošlosti još nije potpuno emocionalno zatvoren.

Snovi o prijateljima i kolegama često imaju drugo značenje

Kada se u intimnim snovima pojavi prijatelj, to najčešće govori o poverenju, bliskosti ili snažnoj emocionalnoj povezanosti sa tom osobom.

Slično važi i za kolege.

Takvi snovi često nemaju romantično značenje, već predstavljaju divljenje određenim osobinama poput:

  • samopouzdanja
  • energije
  • uspeha
  • sigurnosti

Podsvest te osobine simbolično povezuje kroz intimne situacije u snu.

Haotični snovi mogu biti znak stresa

Stručnjaci navode da intenzivni ili neobični intimni snovi ponekad mogu biti povezani i sa preopterećenošću svakodnevnim obavezama.

Kada je osoba pod velikim pritiskom ili istovremeno pokušava da rešava mnogo stvari, podsvest često stvara emocionalno intenzivne i haotične snove.

Podsvest često govori više o emocijama nego o željama

Na kraju, stručnjaci podsećaju da ovakvi snovi uglavnom nisu "tajna poruka" o skrivenim željama, već način na koji mozak obrađuje:

  • emocije
  • odnose
  • bliskost
  • stres
  • unutrašnje nesigurnosti

Zato jedan san ne treba odmah shvatati bukvalno, čak i kada deluje veoma stvarno ili zbunjujuće.