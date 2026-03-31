Blokaderi su odavno zaslužili i pošteno odradili nadimak koji su dobili od naroda.

Zbog konstantnih napada na Srbe van Srbije, Srpsku pravoslavnu crkvu i osvedočenog autošovinizma nazvali su ih "ekavske ustaše".

Kroz mnogobrojne ispade pokazalo se da je to stvarno zaslužen nadimak.

Samo im je još falio antisemitizam pa da dijagnoza bude kompletna.

I to su pokazali da imaju u krvi, mada je svojevremeno ambasador Izraela u Srbiji Jahil Vilan rekao kako su Srbi jedini evropski narod koji ima prirodni imunitet za antisemitizam i mržnja prema Jevrejima nikada nije bila deo ponašanja srpskog naroda.

Blokaderi su rešili da pljunu i na to, pljujući na krv svih onih mučenika iz srpskog i jevrejskog naroda koje je tokom Drugog svetskog rata zajednički zlotvor.

U snimku u okviru teksta može lepo da se vidi to bezumlje.

"Smrt Vučiću, živeli studenti, smrt i svim Jevrejima oko njega!", drao se jedan od blokadera.